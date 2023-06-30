До впечатляющих 4 ГГц оставалось совсем немного.

Известный оверклокер Аллен "Splave" Голиберсух добился впечатляющего результата, разогнав графический процессор NVIDIA AD102 на готовящейся к выпуску видеокарте ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090, почти достигнув тактовой частоты 4,0 ГГц (3 945 МГц). Это замечательное достижение было достигнуто без каких-либо модификаций самой карты. Используя охлаждение жидким азотом, Splave успешно прошел тест GPUPi 32B 3.3 и даже установил мировой рекорд в этом бенчмарке.

реклама

Splave добился этого результата благодаря использованию кулера на жидком азоте на карте ROG Matrix GeForce RTX 4090, которая, как ожидается, станет одной из самых топовых моделей Ada Lovelace. Архитектура карты специально разработана для разгона, что позволило оверклокеру разогнать графический процессор AD102 до беспрецедентной тактовой частоты в 3 945 МГц. Модификации включали в себя замену стоковой универсальной системы жидкостного охлаждения на корпус Kingpin Cooling TEK-9 Icon Extreme GPU pot для LN2 и добавление трех радиаторов и трех контроллеров нагрева ElmorLabs HOT300. Все необходимые настройки и разгон были выполнены с помощью настроек BIOS и программного обеспечения OC.

В процессе разгона графический процессор, работающий на частоте 3 945 МГц, смог вычислить число Пи до впечатляющих 32 000 000 000 цифр всего за 46,077 секунды, установив тем самым новый мировой рекорд.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus На порядок упала цена Samsung S22 Ultra MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

ASUS позиционирует ROG Matrix GeForce RTX 4090 как совершенную видеокарту, предназначенную для тех, кто требует только лучших решений в аппаратном обеспечении ПК и имеет финансовые возможности, чтобы это себе позволить.