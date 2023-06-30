Известный оверклокер Аллен "Splave" Голиберсух добился впечатляющего результата, разогнав графический процессор NVIDIA AD102 на готовящейся к выпуску видеокарте ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090, почти достигнув тактовой частоты 4,0 ГГц (3 945 МГц). Это замечательное достижение было достигнуто без каких-либо модификаций самой карты. Используя охлаждение жидким азотом, Splave успешно прошел тест GPUPi 32B 3.3 и даже установил мировой рекорд в этом бенчмарке.
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Splave добился этого результата благодаря использованию кулера на жидком азоте на карте ROG Matrix GeForce RTX 4090, которая, как ожидается, станет одной из самых топовых моделей Ada Lovelace. Архитектура карты специально разработана для разгона, что позволило оверклокеру разогнать графический процессор AD102 до беспрецедентной тактовой частоты в 3 945 МГц. Модификации включали в себя замену стоковой универсальной системы жидкостного охлаждения на корпус Kingpin Cooling TEK-9 Icon Extreme GPU pot для LN2 и добавление трех радиаторов и трех контроллеров нагрева ElmorLabs HOT300. Все необходимые настройки и разгон были выполнены с помощью настроек BIOS и программного обеспечения OC.
В процессе разгона графический процессор, работающий на частоте 3 945 МГц, смог вычислить число Пи до впечатляющих 32 000 000 000 цифр всего за 46,077 секунды, установив тем самым новый мировой рекорд.
ASUS позиционирует ROG Matrix GeForce RTX 4090 как совершенную видеокарту, предназначенную для тех, кто требует только лучших решений в аппаратном обеспечении ПК и имеет финансовые возможности, чтобы это себе позволить.