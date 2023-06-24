Стоимость карты решили пока не озвучивать.

Турбинные кулеры имеют свою особенную историю с серией видеокарт RTX 4000, поскольку различные партнеры плат пытались внедрить их, официально или неофициально. Хотя эти кулеры могут показаться устаревшими, они все еще имеют свое место при определенных обстоятельствах.

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Видеокарты, оснащенные турбинами, предлагают сочетание игровых преимуществ серии RTX и соответствуют определенным критериям, необходимым для экземпляров GPU для рабочих станций. Ключевое различие заключается в цене: классические карты GeForce RTX заметно доступнее и могут похвастаться большим объемом памяти и оптимизацией под конкретные драйверы.

Тем не менее, существует значительное количество энтузиастов и исследователей, которым эти преимущества не нужны. Для них использование нескольких экземпляров видеокарт RTX 4090, цена которых в разы ниже RTX A6000 ADA ($6 800), является лучшим решением. Большинство задач, связанных с 3D-рендерингом, рендерингом видео и локально хранимыми генеративными моделями ИИ, могут выполняться одинаково хорошо как на картах GeForce, так и на моделях рабочих станций RTX.

Для тех, кто ищет такие альтернативы, идеально подойдет видеокарта AFOX RTX 4090. Она основана на архитектуре AD102 и оснащена 24Gb памяти, а также одним 16-контактным разъемом питания. Ранее документированные карты с турбиной серии RTX 4000 были ограничены на уровне 450W без возможности дальнейшего увеличения предельной мощности по многим причинам.

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Конструкции с турбинами не так эффективны, как открытые конструкции с осевыми вентиляторами, что накладывает определенные тепловые ограничения. Однако работа нескольких экземпляров на одном "сервере" не должна вызывать проблем. Более того, AFOX RTX 4090 имеет компактный 2-слотовый дизайн с длиной 26,6 см, что является редкостью среди моделей RTX 4090.