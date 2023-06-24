Все модели были распроданы спустя пару дней.

NVIDIA недавно представила в Китае свои видеокарты RTX 4000, в частности, варианты Founders Edition, которые тщательно собираются самой NVIDIA и получили признание в качестве привлекательной альтернативы индивидуальным дизайнам партнеров по производству плат. Стоит отметить, что во время выпуска серии RTX 3000 Ampere карты Founders Edition не были доступны в Китае, и потребителям приходилось полагаться на сторонних продавцов, чтобы приобрести чипы.

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Только на прошлой неделе производитель GPU представил в Китае карты Founders Edition на базе архитектуры Ada. Однако, к разочарованию геймеров, эти карты быстро исчезли из продажи, так как они попали в руки перекупщиков. Таким образом, желающие приобрести эти модели теперь столкнулись с неприятной реальностью – существенно завышенными ценами, которые могут не соответствовать текущим рыночным условиям.

NVIDIA определила цены на серию RTX 4000 FE следующим образом:

RTX 4090: 12999 юаней ($1 810)

RTX 4080: 9499 юаней ($1 323)

RTX 4070: 4799 юаней ($668)

RTX 4060 Ti: 3199 юаней ($445)

рекомендации -50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti На порядок упала цена Samsung S22 Ultra iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену 4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Согласно сообщениям китайских СМИ, такие видеокарты, как RTX 4070 Founders Edition, первоначально выставленные на продажу по цене 4799 юаней, теперь продаются по непомерно высокой цене в 6999 юаней, что на 46% выше первоначальной стоимости. К счастью, геймеры все еще могут найти партнерские модели в ценовом диапазоне 4799-5000 юаней.