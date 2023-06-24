Компания Gigabyte представила новый процессор на сокете AM4, совместимый с материнскими платами X570. Известный как Ryzen 7 5700, этот процессор отличается от своих собратьев, 5700G, 5700GE и 5700X. Однако он имеет некоторые общие черты с серией G, поскольку построен на базе кремниевой архитектуры Cezanne. Ключевое различие заключается в том, что вариант 5700, не относящийся к серии G, не имеет интегрированной графики.
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Обладая 8 ядрами и 16 потоками, Ryzen 7 5700 работает на базовой частоте 3,7 ГГц с возможностью разгона до 4,6 ГГц. Он очень похож на модель 5700G, за исключением немного более низкой базовой частоты – около 100 МГц. Кроме того, процессор имеет одинаковый кэш L2 объемом 4Mb и кэш L3 объемом 16Mb, что вдвое меньше, чем у 5700X. Тем не менее, самое яркое отличие заключается в отсутствии поддержки интегрированной GPU Vega GCN.
Gigabyte назначает этому процессору TDP 65W, что соответствует энергопотреблению всех процессоров серии Ryzen 5000G.
До сих пор на сайтах других производителей материнских плат, включая ASRock, ASUS или MSI, не было никаких указаний на этот CPU. В скором времени другие производители также могут включить данный процессор в свои предложения.