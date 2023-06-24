В отличие от 5700G, в нём нет интегрированной графики

Компания Gigabyte представила новый процессор на сокете AM4, совместимый с материнскими платами X570. Известный как Ryzen 7 5700, этот процессор отличается от своих собратьев, 5700G, 5700GE и 5700X. Однако он имеет некоторые общие черты с серией G, поскольку построен на базе кремниевой архитектуры Cezanne. Ключевое различие заключается в том, что вариант 5700, не относящийся к серии G, не имеет интегрированной графики.

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Обладая 8 ядрами и 16 потоками, Ryzen 7 5700 работает на базовой частоте 3,7 ГГц с возможностью разгона до 4,6 ГГц. Он очень похож на модель 5700G, за исключением немного более низкой базовой частоты – около 100 МГц. Кроме того, процессор имеет одинаковый кэш L2 объемом 4Mb и кэш L3 объемом 16Mb, что вдвое меньше, чем у 5700X. Тем не менее, самое яркое отличие заключается в отсутствии поддержки интегрированной GPU Vega GCN.

Gigabyte назначает этому процессору TDP 65W, что соответствует энергопотреблению всех процессоров серии Ryzen 5000G.

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До сих пор на сайтах других производителей материнских плат, включая ASRock, ASUS или MSI, не было никаких указаний на этот CPU. В скором времени другие производители также могут включить данный процессор в свои предложения.