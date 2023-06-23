Это может повлечь рост первой криптовалюты.

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4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз

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Оптимисты биткоина надеются, что предстоящий халвинг, до которого осталось около 300 дней, возродит моменты значительных прибылей. Эти ожидания сейчас способствуют постепенному улучшению фундаментальных показателей биткоина. Одновременно два известных мировых финансовых института наконец-то признали устойчивое положение криптовалют.

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Недавно МВФ выпустил отчет под названием "Растущий интерес к цифровым валютам центральных банков в Латинской Америке и Карибском бассейне, при этом криптовалюты принимаются по-разному". В заключении отчета МВФ признал:

"Хотя несколько стран полностью запретили криптоактивы из-за связанных с ними рисков, такой подход может не принести долгосрочной эффективности. Вместо этого региону следует сосредоточиться на устранении факторов, стимулирующих спрос на криптовалюты, таких как неудовлетворенные потребности граждан в цифровых платежах, и повысить прозрачность путем включения операций с криптоактивами в национальную статистику".

Аналогичным образом, Джером Пауэл, председатель Федеральной резервной системы США, недавно признал, что криптовалюты, похоже, имеют большую ценность как финансовый актив.

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Учитывая значительное влияние этих двух монетарных институтов на формирование мировой финансовой политики, их примирительные высказывания в отношении биткоина и других криптовалют имеют существенное значение.