Во время предыдущего заявления директора Bethesda Game Studios Тодда Говарда о Starfield он упомянул, что в игре будет огромное количество исследуемых планет. Это вызвало определенный скептицизм среди геймеров относительно баланса между процедурно создаваемым и создаваемым вручную контентом. Кроме того, возникло любопытство относительно характеристик этих планет.
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Хотя в недавней трансляции Starfield Direct этот аспект не рассматривался, Говард пролил на него свет во время эпизода Kinda Funny XCast. В частности, он сообщил, что примерно 10% всех планет (около ста) будут содержать жизнь, что соответствует верхнему пределу, установленному научными знаниями.
"Включение 1 000 планет было призвано предоставить игрокам широкий выбор. Среди них около 10% будут иметь жизнь. В Starfield мы стремились расширить границы научного правдоподобия, тщательно продумывая, какие планеты попадают в пригодную для жизни зону и при этом обладают ценными ресурсами".
"Соответственно, когда игроки высаживаются на этих бесплодных планетах, они сталкиваются с определенными сгенерированными элементами для исследования. Однако основное внимание уделяется ресурсам планеты".
"Найти правильный баланс было непростой задачей, поскольку перенасыщение этих мест заброшенными базами или достопримечательностями, которые можно обнаружить, уменьшило бы желаемое ощущение подлинности. Мы считаем, что нам удалось достичь оптимального баланса в зависимости от конкретной планеты. Мы надеемся, что игроки оценят этот особый аспект исследования, когда они приземляются, исследуют окрестности, а затем отправляются в новые места".
Во время того же интервью Kinda Funny XCast Тодд Говард подтвердил, что в Starfield не будет наземных транспортных средств и рыбалки. Выход игры запланирован на 6 сентября для ПК и Xbox Series S|X, а ранний доступ будет открыт 1 сентября для владельцев Premium Edition и Constellation Edition.