Согласно данным, предоставленным самой популярной криптовалютной биржей Binance.US, биткоин вчера пережил значительный скачок, достигнув ошеломляющей отметки в $138 000. Это внезапное повышение цены можно объяснить ростом стоимости торговой пары BTC/Tether (USDT). Стоит отметить, что этот скачок был кратковременным и продолжался всего несколько секунд 21 июня в 6:50 утра. Впоследствии курс быстро вернулся к уровням, наблюдаемым на других криптовалютных биржах, и к общей рыночной цене биткоина. Coindesk предполагает, что это событие может быть результатом ограниченной ликвидности биткоина по отношению к Tether именно на Binance.US.
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До этого события генеральный директор Binance Чангпенг Чжао и сама биржа столкнулись с судебными исками со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которые включали обвинения в отмывании денег и манипулировании рынком. Этот внезапный и подозрительный скачок цены привел к предположениям о возможности использования Binance фиктивных торговых счетов в качестве средства манипулирования рынком.
На момент написания материала первая криптовалюта торгуется в диапазоне $30 000.