Такая цена продержалась около 30-ти секунд.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Согласно данным, предоставленным самой популярной криптовалютной биржей Binance.US, биткоин вчера пережил значительный скачок, достигнув ошеломляющей отметки в $138 000. Это внезапное повышение цены можно объяснить ростом стоимости торговой пары BTC/Tether (USDT). Стоит отметить, что этот скачок был кратковременным и продолжался всего несколько секунд 21 июня в 6:50 утра. Впоследствии курс быстро вернулся к уровням, наблюдаемым на других криптовалютных биржах, и к общей рыночной цене биткоина. Coindesk предполагает, что это событие может быть результатом ограниченной ликвидности биткоина по отношению к Tether именно на Binance.US.

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До этого события генеральный директор Binance Чангпенг Чжао и сама биржа столкнулись с судебными исками со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которые включали обвинения в отмывании денег и манипулировании рынком. Этот внезапный и подозрительный скачок цены привел к предположениям о возможности использования Binance фиктивных торговых счетов в качестве средства манипулирования рынком.

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На момент написания материала первая криптовалюта торгуется в диапазоне $30 000.