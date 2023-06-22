Стоить карты будут примерно одинаково.

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti

Портал PCgamer недавно провел исследование на тему "Что выбрать: Radeon RX 6700 XT от AMD предыдущего поколения или NVIDIA GeForce RTX 4060 нынешнего поколения? С точки зрения чистой растровой производительности, сообщают журналисты, разница между ними минимальна. Поэтому весьма вероятно, что RX 6700 XT превзойдет грядущую RTX 4060, запуск которой намечен на 29 июня, согласно пересмотренному графику NVIDIA.

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Кроме того, NVIDIA значительно сократила количество CUDA для стандартной RTX 4060: с 4352 до 3072. Однако решающим моментом здесь является то, что версию AMD RX 6700 XT от ASRock теперь можно приобрести всего за $310 на Newegg. Эта цена лишь немного выше, чем начальная цена RTX 4060 – $299.

Конечно, технология масштабирования DLSS от NVIDIA все еще превосходит FSR от AMD. Тем не менее, журналисты утверждают, что DLSS 3 не так эффективно работает на младших GPU Ada Lovelace, как на более мощных представителях серии RTX 4000.

Если это остается верным для RTX 4060, которая еще слабее, чем RTX 4060 Ti, это не сулит ничего хорошего для DLSS 3 в плане спасения производительности RTX 4060. Кроме того, если учесть 128-битную шину и 8Gb VRAM у RTX 4060, то сравнение со 192-битной шиной и 12Gb у RX 6700 XT становится еще более неблагоприятным.

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Важно также помнить, что когда серия Radeon RX 7000 на базе RDNA3 в конечном итоге заменит RX 6700 XT, она вряд ли заставит последнюю выглядеть устаревшей. Как показали бенчмарки RX 7900 XT и RX 7900 XTX, а затем подтвердили RX 7600, новейшая архитектура GPU AMD действительно предлагает некоторые улучшения производительности, но она не является значительным технологическим скачком вперед.