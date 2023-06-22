Компания Palit "представила" свою серию RTX 4060 Dual месяц назад, но из-за задержки даты выпуска NVIDIA, доступность продукта была перенесена как минимум на две недели. Хотя модель должна поступить на полки магазинов 29 июня, ритейлеры, которым не терпится сделать первые продажи, предпочли больше не ждать.
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Список доступных карт возглавляет видеокарта Palit RTX 4060 Dual. Как следует из названия, в ней используется решение с двумя вентиляторами, и ожидается, что она будет очень похожа по характеристикам на RTX 4060 Ti. Хотя обе модели были анонсированы одновременно, Palit еще не обновила свой сайт с конкретной информацией о более доступном варианте. Единственная известная деталь об этой карте – ее код продукта – NE64060019P1-1070D.
GalaxUS, магазин в Германии, стал первым, кто выставил Palit RTX 4060 Dual на продажу, предложив цену в 339 евро. NVIDIA подтвердила, что предлагаемая производителем розничная цена (MSRP) для Европейского Союза составляет 329 евро. Остается неясным, является ли GPU Palit разогнанной на заводе видеокартой или нет, так как это определит, попадает ли она в категорию MSRP-карт.
Обычная RTX 4060 будет оснащена графическим процессором AD107-300, имеющим 3072 ядра CUDA и 8Gb памяти GDDR6, подключенной к 128-битной шине памяти. Этот вариант будет иметь на 1280 ядер CUDA меньше, чем версия Ti, а скорость памяти будет немного снижена до 17 Гбит/с.