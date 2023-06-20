Две недели назад сообщалось, что Ryzen 7 5800X3D в США продается по цене $289, при этом существовало единственное предложение по цене $279, но оно было ограничено возможностью самовывоза из магазина, что делало его недоступным для большинства покупателей. Однако теперь Amazon снизил цену на этот 8-ядерный процессор с 3D V-Cache почти до прежнего уровня, предлагая его за $280. В настоящее время это самая доступная цена на данный процессор среди всех крупных розничных сетей.
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Обновленные цены на процессоры AMD Ryzen на Amazon:
- AMD Ryzen 7 5800X3D: ранее $449, теперь $280 (-37,6%)
- AMD Ryzen 7 7700X: ранее $449, теперь $289 (-35,6%)
- AMD Ryzen 9 7900: ранее $429, теперь $379 (-11,6%)
- AMD Ryzen 9 7900X3D: ранее $599, теперь $520 (-13%)
- AMD Ryzen 9 7950X: ранее $571, теперь $529 (-7,3%)
Но это еще не все. 8-ядерный Ryzen 7 7700X теперь можно приобрести за $289, а цена на 12-ядерный Ryzen 9 7900 впервые составляет $379.
Кроме того, стоит упомянуть 12-ядерный Ryzen 9 7900X3D, который в настоящее время можно приобрести за $520. Всего две недели назад цена на этот процессор упала до $534, что делает текущую стоимость еще более привлекательной.
Одновременное снижение цен на эти четыре процессора наводит на мысль, что это удешевление было намеренным шагом со стороны ритейлера. Однако пока неясно, последуют ли его примеру другие продавцы.