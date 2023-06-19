Скидка теперь составляет 20 долларов.

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

-10000р на MSI 3070 = цена в рублях падает

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри

Выпуск NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti был встречен неблагоприятными отзывами и критикой со стороны СМИ и экспертов. Ее объем видеопамяти в 8Gb и недостаточный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением, как и у RTX 4070, вызвали всеобщее осуждение. При цене в $399 она предлагает скромный 15% прирост по сравнению с RTX 3060 Ti, цена которой в настоящее время составляет $354. Хотя DLSS 3 является достойной внимания особенностью, она может не иметь большого значения для большинства геймеров, которые сосредоточены на соревновательных и киберспортивных играх.

реклама

Недавно магазин BHPhotoVideo уценил MSI GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2x OC 8Gb до $379, снизив ее первоначальную цену в $399. Эта модель стала одним из самых продаваемых товаров в розничной сети.

На Amazon цена MSI Gaming RTX 4060 Ti Ventus 2X Black 8Gb OC также составляет $379, что представляет собой скидку в 5% от ее обычной MSRP. Текущая цена является самой низкой за последние 30 дней.

Графический процессор AD106 обеспечивает работу GeForce RTX 4060 Ti, используя 4 352 ядра. В паре с 8Gb памяти GDDR6 18 Гбит/с на 128-битной шине достигается внешняя пропускная способность 288 ГБ/с. Графическое ядро работает на базовой частоте 2 310 МГц и повышенной частоте 2 525 МГц, а максимальная мощность TBP составляет 160W. Как и в других GPU Ada Lovelace, в RTX 4060 Ti используется 16-контактный разъем питания.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Выпуск RTX 4060 запланирован на 30 июня, а в следующем месяце выйдет RTX 4060 Ti 16Gb.