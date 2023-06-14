В 4K разница достигает 13% по сравнению с прошлым поколением.

Только вчера появились изображения предполагаемого графического процессора AMD Navi 32, который может стать ответом AMD на растущую популярность GPU верхнего среднего ценового диапазона, таких как GeForce RTX 4070. Navi 32, который остается единственным графическим процессором на базе нераскрытой архитектуры RDNA3 от AMD, потенциально может найти свое место в видеокарте Radeon RX 7800. Однако AMD до сих пор не предоставила никаких официальных обновлений по этому поводу. Ожидается, что игровые модели, такие как Radeon RX 7800 XT, получат 16Gb памяти.

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Чтобы смоделировать примерную производительность карты, энтузиасты из Igor’sLAB взяли модель Radeon Pro W7800 и принудительно понизили её характеристики. Если разгон и увеличение предельной мощности не представляют особых трудностей для такого опытного издания, как Igor’sLAB, то уменьшение объема памяти в два раза оказывается несколько трудоемкой задачей. Поскольку нет возможности отключить половину модулей памяти, лучшей альтернативой стало искусственное выделение пула памяти объемом 16Gb, ограничивая тем самым свободное пространство памяти для других рабочих нагрузок. Именно так и поступили энтузиасты.

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В конечном итоге имитация RX 7800 XT обеспечивает прирост производительности в 4% (в 1080p), 8% (в 1440p) и 12,5% (в 2160p) по сравнению с RX 6800 XT, что можно считать скромным улучшением. Однако важно отметить, что эти результаты получены в ходе моделирования и могут не точно отражать реальную производительность, тем более что технические характеристики настоящего продукта остаются нераскрытыми. В серии AMD Radeon PRO приоритетом является повышенная энергоэффективность, поэтому даже при корректировке тактовых частот BIOS может наложить ограничения на производительность, поскольку карта изначально не предназначена для игровых нагрузок.