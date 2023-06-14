Выход дополнения состоится в конце сентября.

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Ранее на этой неделе появился свежий трейлер и множество новых подробностей о дополнении для Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Это расширение призвано решить многочисленные проблемы, присутствовавшие в оригинальной игре. Естественно, фанаты всегда жаждут дополнительной информации, и во время расширенного мероприятия Xbox Games Showcase нам был представлен еще один короткий, но заманчивый взгляд на Phantom Liberty.

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Недавние кадры посвящены Черному рынку, расположенному в оживленном районе Догтаун в Phantom Liberty. CDPR уверяет, что у игроков будет возможность приобрести широкий спектр предметов, включая новые улучшения, позволяющие перемещаться в воздухе и видеть сквозь стены. Однако стоит отметить, что некоторые из наиболее мощных видов оружия и улучшений могут быть сопряжены с опасностью. Кроме того, мы мельком увидели ополченцев, которые служат правоохранительными органами в Догтауне. CDPR обещает, что их поведение будет более реалистичным, динамичным и разнообразным, чем когда-либо прежде.

Вот что разработчики сказали по поводу масштабов Догтауна и его различных районов:

"Догтаун состоит из отдельных подрайонов, которые находятся под контролем Курта Хансена. Он накопил значительное богатство и влияние благодаря торговле оружием и управлению городом.

Город разделен на три района: верхний район, оживленная центральная полоса и нижний район.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет 26 сентября для PC, Xbox Series X/S и PS5 (консоли предыдущего поколения поддерживаться не будут).