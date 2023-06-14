Последние предложения графических процессоров GeForce RTX 4000 среднего и бюджетного уровня оставляют желать лучшего, когда дело доходит до объема видеопамяти, поскольку стоимость VRAM GDDR6 неуклонно снижалась в течение последних нескольких кварталов. Удивительно, но теперь каждый может приобрести 8Gb такой памяти всего за $27.
реклама
Точнее говоря, цена одного чипа объемом 1Gb упала примерно до 3 долларов, что значительно ниже 13 долларов, которые он стоил в начале прошлого года.
Такое существенное снижение цен можно объяснить как ослаблением популярности криптовалют, так и общей стагнацией рынка видеокарт.
К сожалению, нынешнее снижение цен на память GDDR6 вряд ли побудит NVIDIA приступить к масштабной модернизации существующих 3D-карт за счет увеличения объема памяти. Во-первых, NVIDIА, как и другие крупные корпорации, работает по долгосрочным контрактам на закупку определенных компонентов, что означает, что цены колеблются не так быстро. Во-вторых, линейка RTX 4000 уже почти завершена, и большинство из продуктов Ada Lovelace поступили на рынок, что заставляет компанию сосредоточиться на продаже имеющихся запасов.