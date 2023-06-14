Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
NVIDIА установила цену $400 за RTX 4060 Ti 8Gb, хотя дополнительные 8Gb стоят всего $27
Возможно, падением цен на память компания воспользуется в будущем.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Последние предложения графических процессоров GeForce RTX 4000 среднего и бюджетного уровня оставляют желать лучшего, когда дело доходит до объема видеопамяти, поскольку стоимость VRAM GDDR6 неуклонно снижалась в течение последних нескольких кварталов. Удивительно, но теперь каждый может приобрести 8Gb такой памяти всего за $27.

реклама

Точнее говоря, цена одного чипа объемом 1Gb упала примерно до 3 долларов, что значительно ниже 13 долларов, которые он стоил в начале прошлого года.

Такое существенное снижение цен можно объяснить как ослаблением популярности криптовалют, так и общей стагнацией рынка видеокарт.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

К сожалению, нынешнее снижение цен на память GDDR6 вряд ли побудит NVIDIA приступить к масштабной модернизации существующих 3D-карт за счет увеличения объема памяти. Во-первых, NVIDIА, как и другие крупные корпорации, работает по долгосрочным контрактам на закупку определенных компонентов, что означает, что цены колеблются не так быстро. Во-вторых, линейка RTX 4000 уже почти завершена, и большинство из продуктов Ada Lovelace поступили на рынок, что заставляет компанию сосредоточиться на продаже имеющихся запасов.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #ada lovelace #rtx 4060 ti #видеопамять
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новую RX 6600 уже можно купить в США за $179
AMD Radeon RX 6600 уже можно купить за 180 долларов на Newegg
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
40
Английская пресса: РФ использует танки Т-80 и тактику «огненного налёта», а у Leopard 2 нет шансов
48
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
6
GlobalFoundries удалось войти в тройку крупнейших контрактных производителей чипов
1
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
21
Мельник потребовал у Шольца больше танков Leopard 2 и 60 Marder на замену уничтоженным БМП Bradley
5
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
2
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
ВС РФ нанесли удар «Калибрами» по местам дислокации резервов ВСУ
2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 4090 WINDFORCE V2 со скрытым разъёмом питания поступила в продажу
2
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
3
Жители Германии полагают, что Шольц не заслужил премию в 3000 евро из-за неудовлетворительной работы
3
Уралвагонзавод отправил на СВО новую партию танков Т-90М Прорыв
5
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
Видео: 10 минут геймплея перспективного боевика Star Wars Outlaws
+
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+

Популярные статьи

История создания ЗРК Patriot и насколько он эффективен на сегодняшний день
17
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
8
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
2
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
12
Итоги гоночного уик-энда 10-11 июня
5
Лучший способ продлить время автономной работы смартфона
8
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
17
Игровые новинки Xbox Showcase 2023
+
AMD Ryzen Pro 7000 - новые процессоры для ноутбуков и офиса с AI-ускорителем и графикой RDNA 3
2

Сейчас обсуждают

Алексей Петрович
06:29
и опять сборка без кулера.. этот автор дебил, да?
Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
ZeroNull
06:28
Легко, если иметь глаза. )))
В британском парламенте пообещали "большую атаку" украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
ZeroNull
06:24
А как называется, когда управление страной захватывается сторонним государством, но часть страны, не согласная с этим, отделяется от основной страны? А когда их на протяжении нескольких лет терроризир...
В британском парламенте пообещали "большую атаку" украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
ZeroNull
06:19
Угу, только ты забываешь, что украинцев не бесконечное число, и то, что вчера было 4% от всей ВСУ, завтра может стать уже 5% или больше. )))
В британском парламенте пообещали "большую атаку" украинской армии на Донбассе в ближайшие дни
Aaa
06:01
кутуз написал по теме новости. ты написал по теме кутуза так нельзя делать
Путин прокомментировал «красные линии» и заявил, что Россия даёт реальные ответы на их пересечения
Alex Meetov
06:01
Подскажите, пожалуйста, а как вы физически прикрепили вентилятор к бэкплейту?
Простая и эффективная доработка охлаждения GeForce RTX 3060 своими руками за пару минут
ZeroNull
06:00
И за что? Кутуз тоже получил? Или у тебя только для неугодных лично тебе? ))) И да, я тебя тоже предупреждаю. )))
Путин прокомментировал «красные линии» и заявил, что Россия даёт реальные ответы на их пересечения
Олег Тимофеев
05:59
🍒🍒🍒🍒🍒
Российская трофейная команда захватила Leopard и Bradley [Видео]
Tatana Febosenko
05:54
А какие могут быть разногласия в ТАКОЕ ВРЕМЯ?Я так вот на стороне П ригожина,Кадырова...А что думает о себе и вообще ШАЙГУ?
Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
Aaa
05:52
выбирай "новости Hardware" - туда пишет автор который на сайте 20 лет назад писал
Путин заявил, что после начала СВО были выявлены неэффективные «паркетные генералы»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем