Стали известны системные требования Starfield, долгожданной игры от Bethesda. Как и в предыдущих играх студии, требования к аппаратному обеспечению относительно скромные. Игрокам как минимум понадобится GeForce GTX 1070 Ti или Radeon RX 5700, а также Intel Core i7-6800K или Ryzen 5 2600X. Что касается памяти, то необходимо 16Gb ОЗУ и 125Gb SSD, причем SSD необходим для предотвращения проблем с потоковой передачей текстур. Кроме того, Starfield будет использовать API DX12 Direct Storage для улучшения времени загрузки, следуя по стопам Forsaken.
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Минимальные требования:
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Ryzen 5 2600X, Core i7-6800K
- Память: 16Gb
- Графика: Radeon RX 5700, GeForce GTX 1070 Ti
- DirectX: 12
- Диск: 125Gb
- Дополнительные примечания: требуется твердотельный накопитель
Рекомендуемые требования:
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Ryzen 5 3600X, Core i5-10600K
- Память: 16Gb
- Графика: Radeon RX 6800 XT, GeForce RTX 2080
- DirectX: 12
- Диск: 125Gb
- Дополнительные примечания: требуется твердотельный накопитель
К сожалению, Bethesda не раскрыла конкретное разрешение и настройки, подходящие для вышеупомянутого оборудования, что затрудняет представление об игре. Предполагается, что Starfield будет поддерживать такие технологии масштабирования, как DLSS, FSR и XeSS, хотя это не подтверждено. Ожидается, что больше информации появится в ближайшие месяцы. Выход Starfield на Xbox и ПК запланирован на сентябрь этого года.