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Рекомендуемые требования Starfield на ПК включают RTX 2080 и Core i5-10600K
Требования относительно скромные.
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Стали известны системные требования Starfield, долгожданной игры от Bethesda. Как и в предыдущих играх студии, требования к аппаратному обеспечению относительно скромные. Игрокам как минимум понадобится GeForce GTX 1070 Ti или Radeon RX 5700, а также Intel Core i7-6800K или Ryzen 5 2600X. Что касается памяти, то необходимо 16Gb ОЗУ и 125Gb SSD, причем SSD необходим для предотвращения проблем с потоковой передачей текстур. Кроме того, Starfield будет использовать API DX12 Direct Storage для улучшения времени загрузки, следуя по стопам Forsaken.

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Минимальные требования:

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Ryzen 5 2600X, Core i7-6800K
  • Память: 16Gb
  • Графика: Radeon RX 5700, GeForce GTX 1070 Ti
  • DirectX: 12
  • Диск: 125Gb
  • Дополнительные примечания: требуется твердотельный накопитель

Рекомендуемые требования:

  • Операционная система: Windows 10
  • Процессор: Ryzen 5 3600X, Core i5-10600K
  • Память: 16Gb
  • Графика: Radeon RX 6800 XT, GeForce RTX 2080
  • DirectX: 12
  • Диск: 125Gb
  • Дополнительные примечания: требуется твердотельный накопитель
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К сожалению, Bethesda не раскрыла конкретное разрешение и настройки, подходящие для вышеупомянутого оборудования, что затрудняет представление об игре. Предполагается, что Starfield будет поддерживать такие технологии масштабирования, как DLSS, FSR и XeSS, хотя это не подтверждено. Ожидается, что больше информации появится в ближайшие месяцы. Выход Starfield на Xbox и ПК запланирован на сентябрь этого года.

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#видеокарты #процессоры #игры #оперативная память #bethesda #starfield
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