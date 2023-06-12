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Cyberpunk 2077 Phantom Liberty в 1080р с трассировкой потребует RTX 3080 Ti или RX 7900 XTX
Системные требования оказались крайне высоки.
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CD Projekt Red представила системные требования для ПК для первого дополнения Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. В то время как производительность игры была значительно улучшена, пересмотренные спецификации теперь охватывают современные видеокарты NVIDIA и AMD. Полная таблица содержит множество ценной информации, определяя требования для разрешений 1080p и 4K, с использованием и без использования технологии трассировки лучей.

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Для достижения низких настроек в 1080p при 30 кадрах в секунду необходима GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580 в сочетании с процессором Core i7-6700 или Ryzen 5 1600. Допустимый объем памяти начинается с 12Gb, а для хранения данных рекомендуется использовать твердотельный накопитель с 70Gb свободного места. Если поднять настройки до High, а также поставить цель 60 кадров в секунду, требования к GPU повысятся до GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 5700 XT. Что касается процессора, то без Core i7-12700 или Ryzen 7 7800 здесь не обойтись. Требования к памяти также возрастают до 16Gb.

Для захватывающей игры в 4K Ultra со скоростью 60 кадров в секунду без трассировки лучей необходим процессор Core i9-12900 или Ryzen 9 7900X в сочетании с видеокартой GeForce RTX 3080 или Radeon RX 7900 XTX. Рекомендуемые характеристики предполагают 20Gb оперативной памяти и твердотельный накопитель NVMe с 70Gb свободного пространства.

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Чтобы полностью раскрыть потенциал 1080p Ultra с трассировкой лучей при стабильных 60 кадрах в секунду, необходима видеокарта GeForce RTX 3080 Ti или Radeon RX 7900 XTX. Требования к процессору и памяти соответствуют вышеупомянутым спецификациям 4K. Наконец, для раскрытия возможностей Ray Tracing Overdrive (трассировка пути) в 4K обязательна видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4080 в сочетании с процессором Core i9-12900 или Ryzen 9 7900X, а также 24Gb памяти.

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#видеокарты #процессоры #игры #cd projekt red #cyberpunk 2077 #оперативная память
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