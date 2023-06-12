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Китайская компания Zephyr анонсировала первую в мире видеокарту с розовой платой
Представлен был аналог RTX 3060 Ti.
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Если вы еще не сталкивались с Zephyr, это вовсе не удивительно, т.к. это просто еще один бренд, который продает одну или две карты исключительно на китайском рынке. Последнее открытие, сделанное пользователем harukze5719, знакомит нас с революционной видеокартой – первой в своем роде, имеющей настоящую розовую печатную плату.

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Хотя существует множество карт, украшенных дизайном в стиле аниме, с розовыми акцентами и разноцветными панелями, ни один известный бренд никогда не выпускал карту с розовым дизайном печатной платы. Для достижения такого яркого цвета, вероятно, требуется специальная производственная линия и поставщик. Однако для компании, имеющей в своем портфолио всего две карты, данный подход может оказаться приемлемым.

Zephyr RTX 3060 Ti – это не разогнанная карта, спецификации которой основаны на старшей версии RTX 3060 Ti GDDR6. Она оснащена одним 8-контактным разъемом питания, 8Gb памяти и стандартной тактовой частотой 1750 МГц. Примечательно, что дизайн видеокарты в форм-факторе ITX выделяет ее среди других моделей.

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За последние несколько лет различными компаниями было предпринято множество попыток освоить эту нишу рынка, но такие модели обычно ограничивались определенными графическими процессорами среднего класса, и не было никаких признаков того, что розовая эстетика распространится на премиальный сегмент.

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#видеокарты #китай
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