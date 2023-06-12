Представлен был аналог RTX 3060 Ti.

Если вы еще не сталкивались с Zephyr, это вовсе не удивительно, т.к. это просто еще один бренд, который продает одну или две карты исключительно на китайском рынке. Последнее открытие, сделанное пользователем harukze5719, знакомит нас с революционной видеокартой – первой в своем роде, имеющей настоящую розовую печатную плату.

реклама

Хотя существует множество карт, украшенных дизайном в стиле аниме, с розовыми акцентами и разноцветными панелями, ни один известный бренд никогда не выпускал карту с розовым дизайном печатной платы. Для достижения такого яркого цвета, вероятно, требуется специальная производственная линия и поставщик. Однако для компании, имеющей в своем портфолио всего две карты, данный подход может оказаться приемлемым.

Zephyr RTX 3060 Ti – это не разогнанная карта, спецификации которой основаны на старшей версии RTX 3060 Ti GDDR6. Она оснащена одним 8-контактным разъемом питания, 8Gb памяти и стандартной тактовой частотой 1750 МГц. Примечательно, что дизайн видеокарты в форм-факторе ITX выделяет ее среди других моделей.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на стиралку Бош 4 серии В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea -28% на 32Gb Сorsair Dominator Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -23% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

За последние несколько лет различными компаниями было предпринято множество попыток освоить эту нишу рынка, но такие модели обычно ограничивались определенными графическими процессорами среднего класса, и не было никаких признаков того, что розовая эстетика распространится на премиальный сегмент.