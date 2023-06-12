Если вы еще не сталкивались с Zephyr, это вовсе не удивительно, т.к. это просто еще один бренд, который продает одну или две карты исключительно на китайском рынке. Последнее открытие, сделанное пользователем harukze5719, знакомит нас с революционной видеокартой – первой в своем роде, имеющей настоящую розовую печатную плату.
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Хотя существует множество карт, украшенных дизайном в стиле аниме, с розовыми акцентами и разноцветными панелями, ни один известный бренд никогда не выпускал карту с розовым дизайном печатной платы. Для достижения такого яркого цвета, вероятно, требуется специальная производственная линия и поставщик. Однако для компании, имеющей в своем портфолио всего две карты, данный подход может оказаться приемлемым.
Zephyr RTX 3060 Ti – это не разогнанная карта, спецификации которой основаны на старшей версии RTX 3060 Ti GDDR6. Она оснащена одним 8-контактным разъемом питания, 8Gb памяти и стандартной тактовой частотой 1750 МГц. Примечательно, что дизайн видеокарты в форм-факторе ITX выделяет ее среди других моделей.
За последние несколько лет различными компаниями было предпринято множество попыток освоить эту нишу рынка, но такие модели обычно ограничивались определенными графическими процессорами среднего класса, и не было никаких признаков того, что розовая эстетика распространится на премиальный сегмент.