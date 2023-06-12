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Произошла утечка информации о графике снятия эмбарго NVIDIA относительно выпуска графического процессора GeForce RTX 4060 8Gb, что указывает на запуск в конце текущего месяца.

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Долгожданная бюджетная видеокарта GeForce RTX 4060 на базе архитектуры Ada от NVIDIA будет представлена в этом месяце, как стало известно благодаря инсайдеру MEGAsizeGPU. Просочившийся план эмбарго определяет дату выхода видеокарты как 29 июня. Кроме того, в документе говорится, что обзоры карты будут разделены на две категории: MSRP-Only и Non-MSRP варианты, причем первые запланированы на 28 июня, а вторые – на 29 июня.

Хотя никаких конкретных причин для решения NVIDIA перенести запуск с первоначального июльского графика не было предоставлено, это событие, несомненно, принесет отличные новости для геймеров, ожидающих доступный GPU нового поколения на архитектуре Ada. Полное расписание для графического процессора NVIDIA GeForce RTX 4060 8Gb ниже:

Анонс продукта: 18 мая

Распространение среди розничных продавцов: 12 июня

Отбор образцов для прессы: 21 июня

Обзоры (только для MSRP): 28 июня

Обзоры (без MSRP): 29 июня

Официальная розничная продажа: 29 июня

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В утечке документов также упоминается видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16Gb, которая изначально планировалась к выпуску в июле наряду с GeForce RTX 4060 8Gb. Похоже, что запуск 16Gb-й версии будет проходить по плану: пользователям, ожидающим модель, придется проявить немного терпения.