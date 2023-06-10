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Геймеры бойкотируют бюджетные карты NVIDIA и AMD - в мае на eBay купили всего одну видеокарту
RX 7600 не взял ни один пользователь.
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Последние доступные графические процессоры NVIDIA были встречены неоднозначно. Сначала критике подверглась RTX 4070, а затем и RTX 4060 Ti. Сообщество быстро осудило их высокую цену и недостаточный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями, что привело к неблагоприятным отзывам со всех сторон. AMD удалось в некоторой степени избежать негативной реакции, установив цену на Radeon RX 7600 ниже, чем у RTX 4060 Ti, но обе карты оказались в схожем положении. В то время как RX 7600 предлагает 8Gb VRAM за $257, RTX 4060 Ti стоит $399 и имеет столько же памяти.

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Данные о продажах на eBay, собранные TomsHardware, показывают, что геймеры бойкотируют обе карты. Удивительно, но в мае RX 7600 не продалась ни одной единицей, в то время как NVIDIA смогла продать одну карту RTX 4060 Ti.

Эти показатели продаж дают ценное представление о динамике рынка видеокарт. Графические процессоры NVIDIA предыдущего поколения серии RTX 3000 опередили другие линейки, будь то GeForce или Radeon. В мае 2023 года RTX 3070, RTX 3080, RTX 3060 Ti и RTX 3090 возглавили чарты с 1 540, 1 028, 1 013 и 914 проданными единицами соответственно. Среди серии RTX 4000 наибольшей популярностью пользовалась RTX 4090, проданная в количестве 277 единиц, за ней следует RTX 4080 с 133 единицами.

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Что касается AMD, то Radeon RX 6700 XT заняла первое место как самый востребованный GPU в мае с 596 проданными единицами. RX 6600 и RX 6600 XT заняли вторую и третью позиции, показав 323 и 308 продаж соответственно. RX 7900 XTX удалось продать всего 50 штук, а RX 7900 XT в мае было продано 37.

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ЧатоБот
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ЧатоБот
19:29
Ставка в сборе? Обмозговываете контрнаступ? Один только вопрос - а шо у вас у всех с еб@лами? Я уж не спрашиваю, где среди вас Залужный и Буданов... https://t.me/pozivnoy_kazman/3709
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
SLASH_518
19:28
Не, я тоже подтверждаю, материнки стали раза в два тоньше чем раньше. Память нужно при сборке устанавливать на ровной твёрдой поверхности, так как если мамка уже в корпусе, то будет гнуться чуть ли не...
Новая проблема массивных видеокарт — печатные платы трескаются из-за тяжести охлаждения
Jangirkhan Fayzullin
19:26
А ЧТО МОЖЕТ ОТЛЕТЕТЬ ОТ ЖЕСТЯНОГО КОМБАЙНА ПРИ ПОПАДАНИИ БОЛВАНКИ ??? ОН ПРОСТО ПРОШЬЁТСЯ КАК БУМАГА.
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Михаил Авраменко
19:25
Жаль что Абрамсы не дали - точно бы массовые инфаркты и суициды начались.
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DonCarleone
19:21
А что переживать то, дырявый патриот пережили же, нормально..еще поставите....и всё будет уничтожено.
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Женя Фролов
19:21
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Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
Jangirkhan Fayzullin
19:20
Вот поэтому вас и отправят на свалку истории, недофюреры, русские нацисты.
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Михаил Авраменко
19:19
100 тысяч свинтусов... Какая же там вонища-то стоит...
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
DonCarleone
19:19
так почитай западную прессу ослина, там тоже самое пишут про значительные потери у всу за последние 5 суток, неохотно он подтвердил, недофюрер хренов, народ свой на убой повёл.
Зеленский неохотно подтвердил начало наступления ВСУ
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