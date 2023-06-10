RX 7600 не взял ни один пользователь.

Последние доступные графические процессоры NVIDIA были встречены неоднозначно. Сначала критике подверглась RTX 4070, а затем и RTX 4060 Ti. Сообщество быстро осудило их высокую цену и недостаточный прирост производительности по сравнению с предыдущими поколениями, что привело к неблагоприятным отзывам со всех сторон. AMD удалось в некоторой степени избежать негативной реакции, установив цену на Radeon RX 7600 ниже, чем у RTX 4060 Ti, но обе карты оказались в схожем положении. В то время как RX 7600 предлагает 8Gb VRAM за $257, RTX 4060 Ti стоит $399 и имеет столько же памяти.

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Данные о продажах на eBay, собранные TomsHardware, показывают, что геймеры бойкотируют обе карты. Удивительно, но в мае RX 7600 не продалась ни одной единицей, в то время как NVIDIA смогла продать одну карту RTX 4060 Ti.

Эти показатели продаж дают ценное представление о динамике рынка видеокарт. Графические процессоры NVIDIA предыдущего поколения серии RTX 3000 опередили другие линейки, будь то GeForce или Radeon. В мае 2023 года RTX 3070, RTX 3080, RTX 3060 Ti и RTX 3090 возглавили чарты с 1 540, 1 028, 1 013 и 914 проданными единицами соответственно. Среди серии RTX 4000 наибольшей популярностью пользовалась RTX 4090, проданная в количестве 277 единиц, за ней следует RTX 4080 с 133 единицами.

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Что касается AMD, то Radeon RX 6700 XT заняла первое место как самый востребованный GPU в мае с 596 проданными единицами. RX 6600 и RX 6600 XT заняли вторую и третью позиции, показав 323 и 308 продаж соответственно. RX 7900 XTX удалось продать всего 50 штук, а RX 7900 XT в мае было продано 37.