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NVIDIA: доходы от продаж RTX 4000 растут быстрее, чем от RTX 3000
Новые карты окупаются примерно на 40% быстрее.
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Компания NVIDIA сообщила, что база пользователей GeForce продолжает расширяться, а новейшие графические процессоры RTX 4000 приносят доход на 40% быстрее, чем серия Ampere.

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Доход от GeForce RTX 4000 Ada Lovelace превысил доход от GeForce RTX 3000 Ampere на 40%.

На Глобальной технологической конференции Bank of America Джефф Фишер (Jeff Fisher), старший вице-президент NVIDIA по играм, проанализировал текущее состояние игрового сектора GeForce и высказал свои соображения о том, что ждет геймеров впереди. Фишер сообщил, что NVIDIA наблюдала среднегодовой темп роста в 20% для сегмента GeForce. Выпуск таких карт, как RTX 4070 и RTX 4070 Ti, цена которых в США начинается от $699, привел к росту доходов на 40% по сравнению с их предшественниками поколения Ampere. Более того, заметно вырос спрос на GPU более высокого класса со стороны стримеров новых игр, создателей контента и самих геймеров.

NVIDIA также представила визуальное представление всей экосистемы PC Gaming и GeForce RTX. В последнем финансовом году уровень продаж GPU GeForce был в 1,4 раза выше, а доход от GeForce Gaming вырос с 4,8 млрд долларов несколькими годами ранее до 8,4 млрд долларов сейчас. За три года средняя цена продаж выросла на 10%, а количество отгруженных устройств увеличилось в среднем на 9%.

Между тем, NVIDIA раскрыла ключевой момент: несмотря на значительный рост в сегменте $699+, вызванный последними предложениями GeForce RTX 4000, значительная часть пользователей GeForce все еще использует GPU без RTX. Из всей базы пользователей GeForce только 44% используют видеокарты RTX, и лишь 18% обладают GPU с более высокой производительностью, чем RTX 3060, что указывает на значительную область для потенциального расширения.

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