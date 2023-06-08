Новой ценовой политике подлежат и другие карты RTX 3000 и RTX 4000.

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb

Согласно отчету BoardChannels, платформы, которая делится информацией от людей, тесно связанных с партнерами NVIDIA и AMD, компания GALAX планирует снизить цены на некоторые карты GeForce RTX на 1000 юаней.

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Отчет указывает, что GeForce RTX 4080 теперь можно будет приобрести со скидкой в 1000 юаней, что эквивалентно $140, в то время как GeForce RTX 3060, как ожидается, подешевеет на 250 юаней. Кроме того, GeForce RTX 4070 получит скромную скидку в размере от 150 до 200 юаней (примерно $28). Стоит отметить, что цена на карту начального уровня GeForce RTX 3050 для настольных ПК была скорректирована в прошлом месяце, в результате чего она снизилась на 140 юаней.

Решение GALAX скорректировать цены, вероятно, является ответом на тенденции рынка. Первоначальная цена GeForce RTX 4080 была установлена на уровне 9499 юаней в прошлом году, но недавно карта была замечена в рознице за 7399 юаней. В настоящее время самая доступная карта на JD, популярной платформе электронной коммерции в Китае, продаётся примерно за 8249 юаней ($1 156).

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Хотя эти корректировки цен осуществляются на уровне дистрибуции, может потребоваться несколько недель, чтобы изменения отразились на розничном рынке.