Ему хватило всего лишь 55 часов.

Решительный игрок в Diablo 4 успешно достиг максимального уровня прокачки персонажа в новейшей ролевой игре Blizzard Entertainment. Этот человек стал первым пользователем, который публично транслировал свой триумфальный момент достижения 100-го уровня в Diablo 4.

реклама

Хотя официальный выход Diablo 4 запланирован на 6 июня, те, кто предварительно заказал специальные издания игры, получили ранний доступ, что позволило им достичь определённого преимущества. Благодаря этому у игроков появилось несколько дополнительных дней, чтобы поднять уровень своих персонажей раньше всех остальных. Компания Blizzard подтвердила, что для достижения этого рубежа в Diablo 4 требуется около 150 часов. Однако одному целеустремленному игроку удалось достичь этого уровня раньше.

Rob2628, известный YouTuber и стример Twitch, потратил на это около 54 часов игры в течение трех дней. Используя один из самых эффективных билдов варвара, Роб сосредоточился на умениях "крик" и "вихрь", чтобы ускорить свой прогресс. Тем не менее, не только выбранный им билд помог ему достичь максимального уровня. Он также воспользовался известным в игре эксплойтом, чтобы значительно ускорить процесс прочкачки.

рекомендации -40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать -100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD На порядок упала цена компа MSI на i7 12700 -8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb -30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену RTX 3070 за 45 тр в Регарде -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке 10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G Много <b>4070</b> в Ситилинке -30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Для этого нужно было собрать группу, войти в подземелье и заставить лидера группы покинуть отряд. Это действие перезагружало подземелье, позволяя группе совершать повторные рейды. Благодаря данному эксплойту Роб и его друзья смогли неоднократно проходить подземелье Champions Demise, накапливая при этом значительное количество очков опыта.