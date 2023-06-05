Бьорн Карманн, дизайнер из Нидерландов, разработал инновационную камеру с искусственным интеллектом, которая бросает вызов условностям, снимая изображения без использования традиционного объектива. Этот новаторский проект, известный под названием Paragraphica, призван пересмотреть наше восприятие мира.
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Концепция камеры с искусственным интеллектом, работающей без объектива, сначала может показаться непонятной, поскольку объектив обычно является неотъемлемой частью устройства. Вместо того чтобы полагаться на физический объектив, Paragraphica использует данные о местоположении и мощности встроенного ИИ для создания фотографий.
Оснащенная тремя физическими регуляторами, камера с искусственным интеллектом позволяет пользователям управлять различными данными и параметрами искусственного интеллекта, тем самым влияя на общую эстетику получаемого изображения. Благодаря описанию, отображаемому на экране камеры в реальном времени, пользователи могут предугадать и настроить сцену, которую они хотят запечатлеть.
Например, на сайте Paragraphica представлена фотография, сопровождаемая описанием: "Полуденный снимок, сделанный на Клиффордстраат, Амстердам. Погода – частично облачное небо и температура 18 градусов. Дата – среда, 24 мая 2023 года. Рядом есть парковка и студия йоги". Эта контекстная информация затем поступает в систему искусственного интеллекта, которая генерирует фотографию указанного места.
Чтобы увидеть камеру с искусственным интеллектом в действии, Бьорн Карманн поделился твитом, демонстрирующим, как циферблаты камеры манипулируют различными опциями перед съемкой фотографии.