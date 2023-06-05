В него вмещаются два накопителя.

В прошлом году китайский производитель персональных компьютеров начал выпуск компактного и доступного устройства под названием NAS N1. Данная модель могла функционировать не только как компьютер, но и как маршрутизатор или сетевой сервер хранения данных.

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В этом году компания представила усовершенствованную версию, известную как N1 Pro, которая отличается не только более мощным процессором, но и рядом других улучшений. В настоящее время N1 Pro доступен для покупки на Amazon или AliExpress, цена начинается примерно с 349 долларов.

Как и его предшественник, оригинальный NAS N1, новый N1 Pro имеет форму мини-башни и поддерживает два 3,5-дюймовых жестких диска, а также твердотельные накопители PCIe NVMe.

Тем не менее, между ними существует заметное различие в плане вычислительной мощности. NAS N1 оснащен процессором AMD Athlon 300U: 15-ваттным 2-ядерным 4-поточным чипом, который поддерживает частоту процессора до 3,3 ГГц. Он также оснащен интегрированной графикой AMD Radeon Vega 3 с частотой до 1 ГГц.

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N1 Pro, с другой стороны, имеет чип Ryzen 5 5500U: 15-ваттный процессор с 12 потоками. Его тактовая частота достигает 4 ГГц. Вместе с ним идёт графика Radeon Vega 7 с частотой 1,8 ГГц.