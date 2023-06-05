Прототип твердотельного накопителя PCIe 5.0 с жидкостным охлаждением от Adata, получивший название Project NeonStorm, недавно показали на живых рендерах. Примечательно, что эта автономная система исключает необходимость использования внешних радиаторов. Представленный на выставке Computex 2023, данный прототип может похвастаться впечатляющей скоростью до 14 000 МБ/с при чтении и 12 000 МБ/с при записи. Инновационный механизм охлаждения включает в себя одну жидкостную камеру, алюминиевую трубку и два вентилятора, которые эффективно отводят тепло от SSD. Adata заявляет о 20%-м увеличении эффективности по сравнению с обычными моделями. Этот твердотельный накопитель, оснащенный контроллером Silicon Motion SM2508 с поддержкой NVMe 2.0, рассчитан на максимальную емкость 8Tb.
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Кроме того, Adata также представила твердотельный накопитель Legend 970 с классической системой охлаждения. SSD использует контроллер Phison E26 и доступен в вариантах емкостью 1Tb или 2Tb, а скорость чтения и записи составляет 10 000 МБ/с.
Среди последних предложений бренда XPG по оперативной памяти на выставке была представлена модель XPG Caster RGB, способная работать в режиме DDR5-9000 (с эффективной частотой до 9000 МГц). Другая заслуживающая внимания модель, XPG Lancer RGB ROG Edition, поддерживает DDR5-7200 и предлагает автоматический разгон до DDR5-7400 одним щелчком мыши через BIOS. Когда перечисленные устройства появятся в продаже и сколько будут стоить, неизвестно.