Чип получит ряд крупных изменений.

Вчера вечером появилась любопытная новость о видеокарте ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090. Тот факт, что её плата практически идентична модели ROG Strix, позволяет предположить, что ASUS сохранила ту же конфигурацию питания с 24 фазами. Однако есть несколько заметных отличий и улучшений.

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Одним из ключевых улучшений является добавление новых температурных датчиков, расположенных вокруг GPU и элементов подсистемы питания. Эти датчики обеспечивают более точные показания температур, позволяя пользователям точно определить области потенциального перегрева. Данная информация может иметь решающее значение для оверклокеров и энтузиастов, которые хотят оптимизировать производительность и охлаждение своих видеокарт.

Еще одним заметным изменением является замена компонентов Onsemi на компоненты MPS, которые также рассчитаны на 70A. Такой шаг потенциально может повысить общую эффективность и стабильность видеокарты.

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Кроме того, версия ROG Matrix будет оснащена новыми индукторами, предназначенными для более тихой работы. Это может стать приятным улучшением для пользователей, которые отдают предпочтение более тихой системе. Кожух модели пока что не показали.