Теперь, когда выпущены новейшие видеокарты высшего уровня, NVIDIA и AMD переключают свое внимание на предоставление вариантов для потребителей с менее плотным кошельком. Этот сдвиг очевиден с появлением RTX 4060 и Radeon RX 7600, что знаменует собой первый шаг в данном направлении. В то время как NVIDIA осталось представить лишь несколько GPU, AMD все еще имеет много вариантов в разработке, включая RX 7600 XT, RX 7700, RX 7700 XT, RX 7800 и другие.
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Начнем с Radeon RX 7800, которая сможет похвастаться 3840 шейдерными процессорами в сочетании с 16Gb памяти GDDR6. По цене в $579 она будет на $20 доступнее, чем RTX 4070, при этом обеспечивая дополнительные 4Gb памяти и сравнимую производительность при растеризации. Естественно, GPU GeForce будут иметь значительное преимущество в трассировке лучей.
Двигаясь вниз по линейке, мы получаем RX 7700 XT с 54 CU или 3456 шейдерными процессорами и 12Gb памяти GDDR6. Ожидаемая розничная цена в $529: видеокарта будет на $29 дешевле RTX 4060 Ti 16Gb с небольшим уменьшением объема памяти. Обычная RX 7700 за $479 будет иметь меньшее 3 072 шейдерных процессора.
Что касается Radeon RX 7600 XT, ожидается, что она будет стоить $399, обеспечивая 2560 шейдерных процессоров наряду с 12Gb памяти GDDR6.