Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Radeon RX 7800 будет на уровне RTX 4070 - появилась инфа о RX 7600 XT, RX 7700 XT и RX 7800
Radeon RX 7800 получит 3840 шейдерных процессоров в сочетании с 16Gb памяти GDDR6 и цену в $579
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Теперь, когда выпущены новейшие видеокарты высшего уровня, NVIDIA и AMD переключают свое внимание на предоставление вариантов для потребителей с менее плотным кошельком. Этот сдвиг очевиден с появлением RTX 4060 и Radeon RX 7600, что знаменует собой первый шаг в данном направлении. В то время как NVIDIA осталось представить лишь несколько GPU, AMD все еще имеет много вариантов в разработке, включая RX 7600 XT, RX 7700, RX 7700 XT, RX 7800 и другие.

реклама

Начнем с Radeon RX 7800, которая сможет похвастаться 3840 шейдерными процессорами в сочетании с 16Gb памяти GDDR6. По цене в $579 она будет на $20 доступнее, чем RTX 4070, при этом обеспечивая дополнительные 4Gb памяти и сравнимую производительность при растеризации. Естественно, GPU GeForce будут иметь значительное преимущество в трассировке лучей.

Двигаясь вниз по линейке, мы получаем RX 7700 XT с 54 CU или 3456 шейдерными процессорами и 12Gb памяти GDDR6. Ожидаемая розничная цена в $529: видеокарта будет на $29 дешевле RTX 4060 Ti 16Gb с небольшим уменьшением объема памяти. Обычная RX 7700 за $479 будет иметь меньшее 3 072 шейдерных процессора.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Что касается Radeon RX 7600 XT, ожидается, что она будет стоить $399, обеспечивая 2560 шейдерных процессоров наряду с 12Gb памяти GDDR6.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #nvidia #видеокарты #geforce #ada lovelace #rdna3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Показана плата самой быстрой видеокарты на рынке: ASUS RTX 4090 ROG Matrix
Стоимость AMD Ryzen 7 7800X3D упала до 406 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
7
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
49
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
27
Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
14
Leopard 2 подходят к линии фронта – Украина планирует совершить прорыв с помощью немецких танков
15
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
4
Два выстрела из украинского ПТРК "Стугна" не смогли вывести из строя российский танк Т-72БЗ
3
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
За два года Xiaomi ничего не изменила в смартфонах кроме цены: они подорожали на 27%
3
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
9
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
6
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
+
Выходящая в следующем году линейка GeForce RTX 5000 отправит GeForce RTX 4090 на свалку истории
72
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
+
Член РДК: В Шебекино хаос и мародеры, а на границе работает артиллерия и авиация
16
Пригожин с иронией объяснил Анне Маляр, почему она увидела в Бахмуте вагнеровцев
3
WP: Бойцы РДК при атаке на Белгородскую область использовали переданное Украине западное оружие
1
Покупка GeForce RTX 4070 с доставкой из Германии вышла бы на треть дешевле, чем в магазинах РФ
19

Популярные статьи

VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
40
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
14
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
3
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
20
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
9
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
2
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
1
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
+

Сейчас обсуждают

Эдуард Камандаров
09:41
Смертная казнь отменена для граждан России. При каких делах поляки, тем более с оружием на территории РФ. На них мораторий не распространяется. Стрелять не задумываясь это же боевые условия
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
Михаил Авраменко
09:41
Я давно недоумеваю: зачем нормальные люди комментируют высеры этого больного психа? Гораздо проще его не замечать.
Евгений Пригожин дал обещание отомстить за погибших жителей Белгородской области
Китя.
09:39
Лучше расскажи как укр наступление пало поржем вместе.
Евгений Пригожин дал обещание отомстить за погибших жителей Белгородской области
Евгений Голованов
09:39
Могут да ничего не сделают.А идея очень хорошая.Отхреначить им всё что можно и заявить мол ничего личного это сделали Петров с Башировым по своей инициативе а ирландцы им помогли и мы их накажем если ...
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
Максим Ширшов
09:39
Ты все время пытаешься расчеловечить Русских людей, так как ненавидеть учительницу Марию сложно, а если обозвать их одичалыми, рабсиянами, долбаебами и прочими ругательствами, то ненавидеть их станови...
Евгений Пригожин дал обещание отомстить за погибших жителей Белгородской области
Вежливый L_E O P_A R D
09:38
все добровольцы в Украине в подчинении МО (кроме РДК, те сами по себе, гы-гы) и генштаба. зэков нет. короче, раха потеряла управляемость уже. пристегни ремни, будет веселр. Кремль скрывает огромные ...
Евгений Пригожин дал обещание отомстить за погибших жителей Белгородской области
Китя.
09:36
Вот по этому и идет операция таких как ты будут вырезать в плоть до Львова увидишь инфа на все 100%
Евгений Пригожин дал обещание отомстить за погибших жителей Белгородской области
Максим Ширшов
09:36
Ваша информационная повестка неинтересна - этот поток лжи предназначен для ваших глаз и ушей, чтобы вызвать у вас чувство превосходства и презрения и помочь вам деградировать духовно, но к счастью в Р...
Евгений Пригожин дал обещание отомстить за погибших жителей Белгородской области
Евгений Заикин
09:35
Я видел 🤔
Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
Вежливый L_E O P_A R D
09:34
ты не понял дaлбаеб. не только вагнер одичалые а все рабсиянцы, абсолютно все. там только примитивные инсктинкты и рефлексы остались. напрочь лишены когнитивных способностей. обнести забором и не корм...
Евгений Пригожин дал обещание отомстить за погибших жителей Белгородской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем