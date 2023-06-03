В сети появились изображения высокого разрешения, демонстрирующие смартфон Redmi 12 в различных цветовых вариантах. Судя по обилию утечек, очевидно, что новое устройство появится на рынке в самое ближайшее время.
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Устройство будет доступно как минимум в трех цветах: черном, синем и градиентно-серебристом.
Надежный источник Winfuture подтвердил недавние утечки о технических характеристиках смартфона. Сообщается, что мобильное устройство сможет похвастаться 6,79-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, работающим на базе системы-на-чипе Helio G88. Кроме того, он будет оснащен 4Gb оперативной памяти и 128Gb встроенной памяти, а основная камера будет снимать 50-мегапиксельные фотографии. Для поддержания связи в течение дня Redmi 12 будет оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч, дополненным 18-ваттной зарядкой. Примечательно, что самое значительное отличие Redmi 12 от его предшественника Redmi 10, дебютировавшего почти два года назад, заключается в заметно увеличенном дисплее. Возможно, что Xiaomi использовала альтернативный сенсор камеры, сохранив при этом прежнее разрешение, но дальнейшие подробности пока не разглашаются.
Любопытно, что Redmi 10 вышел на рынок со стартовой ценой 165 евро, в то время как его преемник, Redmi 12, который может показаться менее современным в 2023 году, будет стоить в Европе как минимум 210 евро.