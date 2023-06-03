Об этом говорят сравнения Redmi 10 и Redmi 12.

В сети появились изображения высокого разрешения, демонстрирующие смартфон Redmi 12 в различных цветовых вариантах. Судя по обилию утечек, очевидно, что новое устройство появится на рынке в самое ближайшее время.

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Устройство будет доступно как минимум в трех цветах: черном, синем и градиентно-серебристом.

Надежный источник Winfuture подтвердил недавние утечки о технических характеристиках смартфона. Сообщается, что мобильное устройство сможет похвастаться 6,79-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, работающим на базе системы-на-чипе Helio G88. Кроме того, он будет оснащен 4Gb оперативной памяти и 128Gb встроенной памяти, а основная камера будет снимать 50-мегапиксельные фотографии. Для поддержания связи в течение дня Redmi 12 будет оснащен емким аккумулятором на 5000 мАч, дополненным 18-ваттной зарядкой. Примечательно, что самое значительное отличие Redmi 12 от его предшественника Redmi 10, дебютировавшего почти два года назад, заключается в заметно увеличенном дисплее. Возможно, что Xiaomi использовала альтернативный сенсор камеры, сохранив при этом прежнее разрешение, но дальнейшие подробности пока не разглашаются.

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Любопытно, что Redmi 10 вышел на рынок со стартовой ценой 165 евро, в то время как его преемник, Redmi 12, который может показаться менее современным в 2023 году, будет стоить в Европе как минимум 210 евро.