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Дочерняя компания Colorful представила видеокарты RTX 4000 "MEOW"
Они созданы специально для любителей кошек.
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Дочерняя компания Colorful, Colorfire, недавно представила свою последнюю линейку графических процессоров RTX 4000 под названием "MEOW". Эти видеокарты были созданы специально для любителей кошек, черпая вдохновение в грациозном характере данных животных.

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Дизайн графических процессоров отличается тройным вентилятором и элегантной цветовой палитрой белого и бежевого цветов. Отличительной чертой этих графических процессоров является тонкое включение кошачьей темы. Вместо того чтобы перегружать пользователей чрезмерным количеством изображений, связанных с кошками, Colorfire выбрала скромный подход. Наклейка с изображением кошки украшает вентилятор, а крошечные отпечатки лап беспорядочно разбросаны по задней панели и самому GPU. В отличие от Geforce RTX 4080 iCraft от MAXSUN, на котором изображены персонажи аниме, графические процессоры "MEOW" привлекают более широкую аудиторию, делая акцент на обширной цветовой гамме.

В соответствии с тенденцией использования RGB-опций для каждого графического процессора, Colorfire включила боковой логотип с настраиваемой RGB-подсветкой. Логотип украшен отпечатками лап, дополняющими общую тематику. Пользователи могут использовать программное обеспечение iGame Center для настройки световых эффектов, персонализации цветов и выбора различных режимов освещения.

Для обеспечения оптимального отвода тепла видеокарты оснащены тремя вентиляторами размером 90 мм, 80 мм и 90 мм, а также кулером длиной 331 мм. Задняя панель демонстрирует минималистичный дизайн с узорами и стандартным брендингом Colorfire. Важно отметить, что с точки зрения производительности эти графические процессоры не предлагают никаких улучшений и находятся на одном уровне с другими вариантами, поскольку используют эталонные частоты.

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Colorfire представила две модели в линейке "MEOW": RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Эти графические процессоры доступны для покупки на различных китайских розничных сайтах по цене 4799 юаней и 3199 юаней соответственно.

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#видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #colorful #colorfire
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