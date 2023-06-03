Они созданы специально для любителей кошек.

Дочерняя компания Colorful, Colorfire, недавно представила свою последнюю линейку графических процессоров RTX 4000 под названием "MEOW". Эти видеокарты были созданы специально для любителей кошек, черпая вдохновение в грациозном характере данных животных.

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Дизайн графических процессоров отличается тройным вентилятором и элегантной цветовой палитрой белого и бежевого цветов. Отличительной чертой этих графических процессоров является тонкое включение кошачьей темы. Вместо того чтобы перегружать пользователей чрезмерным количеством изображений, связанных с кошками, Colorfire выбрала скромный подход. Наклейка с изображением кошки украшает вентилятор, а крошечные отпечатки лап беспорядочно разбросаны по задней панели и самому GPU. В отличие от Geforce RTX 4080 iCraft от MAXSUN, на котором изображены персонажи аниме, графические процессоры "MEOW" привлекают более широкую аудиторию, делая акцент на обширной цветовой гамме.

В соответствии с тенденцией использования RGB-опций для каждого графического процессора, Colorfire включила боковой логотип с настраиваемой RGB-подсветкой. Логотип украшен отпечатками лап, дополняющими общую тематику. Пользователи могут использовать программное обеспечение iGame Center для настройки световых эффектов, персонализации цветов и выбора различных режимов освещения.

Для обеспечения оптимального отвода тепла видеокарты оснащены тремя вентиляторами размером 90 мм, 80 мм и 90 мм, а также кулером длиной 331 мм. Задняя панель демонстрирует минималистичный дизайн с узорами и стандартным брендингом Colorfire. Важно отметить, что с точки зрения производительности эти графические процессоры не предлагают никаких улучшений и находятся на одном уровне с другими вариантами, поскольку используют эталонные частоты.

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Colorfire представила две модели в линейке "MEOW": RTX 4070 и RTX 4060 Ti. Эти графические процессоры доступны для покупки на различных китайских розничных сайтах по цене 4799 юаней и 3199 юаней соответственно.