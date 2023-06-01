По продажам AMD существенно обходит главного конкурента.

AMD, возможно, получила преимущество над своим давним соперником NVIDIA в битве за видеокарты среднего класса, согласно последним сообщениям.

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И AMD и NVIDIA представили свои предложения среднего уровня, а именно RX 7600 и RTX 4060 Ti, примерно в один и тот же период. Однако, по оценкам экспертов, карты AMD предлагают более выгодные цены по сравнению с картами NVIDIA и, похоже, что продажи отражают это мнение. Инсайдерские утечки от розничных продавцов, о которых сообщает PCGamesN, показывают, что, несмотря на то, что обе компании поставили одинаковое количество видеокарт, RTX 4060 Ti продалась существенно в меньшем количестве, в то время как RX 7600 полностью распродана во многих магазинах.

В заявлениях этих розничных продавцов запуск RTX 4060 Ti назван "самым неудачным за последнее время", а один из ритейлеров отметил следующее:

"Мы не испытываем никаких трудностей с продажей наших запасов 7600". Однако 4060 Ti – это совсем другая история...".

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Ситуация становится особенно тревожной, поскольку PCGamesN также сообщает, что реклама одного из партнеров компании предполагает, что NVIDIA сильно полагается на 4060 и 4060 Ti. Если продажи 4060 Ti уже разочаровывают, можно только представить себе потенциальные последствия, когда стандартная 4060 выйдет с MSRP в $299, что все еще превышает более разумную цену в $269 для RX 7600.