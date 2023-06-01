Директор Louis Vuitton теперь на втором месте.

Илон Маск, генеральный директор компаний Tesla, SpaceX и Twitter, на этой неделе вновь занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира, составленном финансовыми экспертами агентства Bloomberg.

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Всего за один день его состояние выросло на 2 миллиарда долларов, а за последний год оно увеличилось на 55,3 миллиарда долларов. Интересно, что только один другой миллиардер, а именно Марк Цукерберг, пережил такой стремительный взлет карьеры. Как известно из открытых источников, за год Цукерберг сумел увеличить свое состояние на 50,9 миллиарда долларов, обеспечив себе место в желанном списке 10 богатейших людей планеты.

Бернар Арно, президент конгломерата LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), который ранее занимал позицию, которую сейчас занимает Маск, на данное время имеет на счетах около 187 миллиардов долларов. На третьем месте сейчас находится Джефф Безос, основатель Amazon, чье состояние составляет около 144 млрд долларов.

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Арно обогнал Маска в декабре, выиграв от стремительного роста продаж таких известных брендов, как Louis Vuitton и Dior, что привело к значительному увеличению его состояния.