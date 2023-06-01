В теории её производительность идентичная RTX 3060.

Китайская компания Moore Threads представила свое последнее устройство – видеокарту MTT S70, которая является немного более доступной альтернативой модели S80, выпущенной ранее в конце 2022 года.

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В новой версии используется тот же GPU, но с уменьшенным количеством активных вычислительных блоков – с 4096 до 3584. Кроме того, частота GPU была ограничена диапазоном 1,6-1,8 ГГц. Соответственно, производительность этой видеокарты достигает 11,2 TFLOPs, что сравнимо с GeForce RTX 3060 по сырой мощности, но в первую очередь в теоретическом смысле. На практике даже старшая модель S80 с трудом справляется с адаптерами NVIDIA в реальных игровых сценариях.

Самый интригующий аспект кроется в отличительной подсистеме памяти видеокарты. Модель оснащена 7Gb памяти GDDR6 и 224-битной шиной, что, по-видимому, является новой конфигурацией, еще не использованной другими производителями.

Кроме того, стоит отметить, что младшая модель не поддерживает PCIe 5.0, полагаясь на ограничения PCIe 4.0. Среди других примечательных характеристик – длина 285 мм, три порта DisplayPort 1.4a и один порт HDMI 2.1.

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Важно напомнить, что видеокарты Moore Threads построены на фирменной архитектуре компании, что отличает их от более "кустарных" конкурентов.