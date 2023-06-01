Официальные спецификации обнародованы не были.

Новейшее предложение NVIDIA, видеокарты GeForce RTX 4060, еще не дебютировали на рынке. Однако удачливым посетителям стенда MSI на выставке Computex удалось рассмотреть эти долгожданные карты вблизи.

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Вопреки ожиданиям, видеокарты MSI GeForce RTX 4060 могут не совпадать с тем, что представляет себе большинство людей. Хотя NVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 4060 и ее спецификации были раскрыты, физически карты были видны только на рендерах и онлайн-изображениях. До розничной продажи еще целый месяц.

MSI продемонстрировала две модели: GeForce RTX 4060 Gaming X и GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC. Эти видеокарты могут похвастаться специально разработанными кулерами и печатными платами. Вариант Gaming X имеет чуть более крупный кулер, в котором реализована яркая эстетика серии Gaming X, такая как пластина RGB, охлаждение Twin Frozr 9 с вентилятором TORX Fan 5.0 и двухслотовый дизайн с питанием от одного 8-контактного разъема.

Вторая модель, GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black OC, демонстрирует более компактный кожух с 2-слотовой и 2-вентиляторной конфигурацией.

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Обе карты имеют привлекательный внешний вид, и MSI планирует установить на них цену, близкую к предлагаемой производителем (MSRP). В модели Gaming X используется память GDDR6 производства Samsung, а не Micron, которая обычно применяется в дизайне печатных плат GDDR6X.