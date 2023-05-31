Мощности хватит и для современного процессора.

Видеокарты и процессоры постоянно совершенствуются в своем прожорливом аппетите к мощности, в результате чего блок питания на 1000W уже не является чем-то удивительным. Однако компания FSP решила не мелочиться, и с гордостью представила блок питания Cannon Pro на 2500W.

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Эта конкретная модель выполнена в форм-факторе ATX и имеет размеры 150x200x86 мм. Примечательно, что новинка оснащена разъемами питания 12VHPWR для удовлетворения потребностей современных видеокарт. Интригует то, что в описании указано, что к этому блоку питания можно подключить одновременно четыре модели GeForce RTX 4090. Хотя такая конфигурация может иметь небольшую ценность для любителей игр, учитывая отсутствие поддержки адаптеров SLI, она открывает двери для других интересных сценариев использования.

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В дополнение к своему флагманскому блоку питания Cannon Pro 2500W компания также продемонстрировала модель Anemoi, которая может похвастаться надежной выходной мощностью 1000W и инновационной реализацией системы охлаждения. Кроме того, FSP представила модель Dagger Pro L, работающую на достойной мощности в 1250W и выполненную в форм-факторе SFX-L с компактными размерами 125x125x63,5 мм.