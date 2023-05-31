Примерно столько будут стоить 600 миллионов видеокарт RTX 4090.

Компания NVIDIA совершила выдающийся подвиг, достигнув рыночной капитализации в 1 триллион долларов. Это достижение не только укрепило позиции NVIDIA как доминирующей силы в технологической индустрии, но и подчеркнуло растущую важность GPU в различных секторах, включая игры, искусственный интеллект (ИИ) и центры обработки данных.

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Ключевым катализатором значительного роста рыночной капитализации NVIDIA является ее сильная позиция в игровом секторе и растущая популярность искусственного интеллекта. Хотя изначально успех компании был связан с игровыми видеокартами, впоследствии она вышла на более прибыльные рынки, такие как центры обработки данных, ускорение ИИ и разработка программного обеспечения.

Резкий рост рыночной капитализации NVIDIA можно напрямую объяснить ее значительным присутствием на рынках ИИ и центров обработки данных. Графические процессоры стали важнейшим элементом вычислений ИИ, что привело к широкому внедрению чипов NVIDIA для исследований, обучения и выводов ИИ. Более того, повышенный интерес к генеративному ИИ сильно подстегнул рост спроса на графические процессоры NVIDIA.

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Чтобы осознать величину суммы в 1 триллион долларов, можно представить, что это эквивалентно более 600 миллионам единиц графических процессоров RTX 4090.