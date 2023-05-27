Изначально карта планировалась как "глоток свежего воздуха".

Первый запуск GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA столкнулся с некоторыми трудностями. Рецензенты критиковали бюджетный GPU Ada Lovelace за его маленький объём память – 8Gb, который повлек за собой проблемы в производительности во многих играх. Несмотря на ту же цену, что и у предшественника, RTX 4060 Ti с трудом привлекает покупателей. По данным инсайдера Moore's Law is Dead, ритейлеры сталкиваются с проблемами при продаже RTX 4060 Ti, поскольку в различных регионах ее опережает даже Radeon RX 7600 от AMD.

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По оценкам сторонних источников, на этой неделе в Северную Америку было отгружено около 27 000 единиц RX 7600 и 33 000 единиц RTX 4060 Ti. По всему миру было отгружено 90 000 единиц каждого GPU, причем RTX 4060 Ti имеет скромный приоритет на европейском рынке. Один из инсайдеров утверждает, что запуск RTX 4060 Ti является худшим за последнее время: продажи составили лишь малую часть того, что было достигнуто RTX 4070 в течение недели после запуска.

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С другой стороны, продажи Radeon RX 7600 превзошли ожидания. Ценник в 269 долларов сыграл значительную роль в успехе карты. Хотя общие продажи, возможно, не превзойдут продажи RTX 4060 Ti, ритейлеры ожидают, что RX 7600 сохранит свою популярность.