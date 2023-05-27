Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, известный производитель игрового оборудования премиум-класса, представила исключительное внешнее графическое решение с водяным охлаждением – AORUS RTX 4090 GAMING BOX. Этот революционный продукт сочетает в себе мощь архитектуры Ada Lovelace с высокоскоростным интерфейсом передачи данных Thunderbolt 3. Благодаря интеграции видеокарты GeForce RTX 4090 он поднимает вычислительные возможности ультрабуков на невообразимую высоту, позволяя им функционировать как захватывающие игровые платформы с передовой трассировкой лучей. Кроме того, GAMING BOX служит незаменимым инструментом для создателей контента, обеспечивая желанную эффективность работы.
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Основные характеристики устройства таковы:
1. GeForce RTX 4090
2. Система охлаждения WATERFORCE "все в одном": оптимальное управление температурой
3. Thunderbolt 3
4. Поддержка трех портов USB 3.2 Gen 1
5. Порт Ethernet
6. Поддерживает быструю зарядку
7. Предлагает настраиваемые опции RGB-подсветки
AORUS предлагает комплексное решение для охлаждения, которое охватывает все критически важные компоненты видеокарты. Универсальная система охлаждения включает в себя большую медную пластину, 240-мм алюминиевый радиатор и два 120-мм вентилятора.