Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
Gigabyte представила внешнюю видеокарту AORUS RTX 4090 GAMING BOX весом в 5 кг
Стоимость устройства не раскрывается.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр

Компания GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, известный производитель игрового оборудования премиум-класса, представила исключительное внешнее графическое решение с водяным охлаждением – AORUS RTX 4090 GAMING BOX. Этот революционный продукт сочетает в себе мощь архитектуры Ada Lovelace с высокоскоростным интерфейсом передачи данных Thunderbolt 3. Благодаря интеграции видеокарты GeForce RTX 4090 он поднимает вычислительные возможности ультрабуков на невообразимую высоту, позволяя им функционировать как захватывающие игровые платформы с передовой трассировкой лучей. Кроме того, GAMING BOX служит незаменимым инструментом для создателей контента, обеспечивая желанную эффективность работы.

реклама

Основные характеристики устройства таковы:

1. GeForce RTX 4090

2. Система охлаждения WATERFORCE "все в одном": оптимальное управление температурой

3. Thunderbolt 3

4. Поддержка трех портов USB 3.2 Gen 1

5. Порт Ethernet

6. Поддерживает быструю зарядку

7. Предлагает настраиваемые опции RGB-подсветки

рекомендации
Дешевая 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

AORUS предлагает комплексное решение для охлаждения, которое охватывает все критически важные компоненты видеокарты. Универсальная система охлаждения включает в себя большую медную пластину, 240-мм алюминиевый радиатор и два 120-мм вентилятора.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #gigabyte #rtx 40 #rtx 4090 #ada lovelace #rtx 4000
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ASUS готовит новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 40 серии ROG
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Подоляк: ЧВК "Вагнер" не позволят вывести свои войска из Бахмута, а Пригожин теперь соперник властей
49
Пригожин объявил о выводе ЧВК Вагнер из Бахмута, но оставил в городе двух бойцов
32
Пригожин рассказал о судьбе Артёмовского завода шампанских вин, который планировал передать хозяевам
17
Жители Нидерландов осыпали подбитый российский танк Т-72 цветами
12
Doogee V20 Pro с тепловизором станет главной их трёх новинок этого производителя
+
В Америке создают искусственный интеллект коллектора - звонить и выбивать долги будет бот
4
Глава Генштаба США: Украина отвоюет свои территории, но не в ближайшее время
16
Минобороны сообщило о перехвате двух поставленных Британией Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
7
Вашингтон собирается отправить истребители пятого поколения на Украину
41
Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
12
Снаряды с урановыми наконечниками переданы четырем танковым бригадам ВСУ на трех направлениях
5
Пригожин исполнил обещание и вернул тело бойца из США в рамках обмена пленными
+
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
19
Михаил Подоляк: Украина имеет полное право атаковать Крым с помощью ракет и истребителей
26
ВСУ проверили пушку португальских Leopard 2A6 на советских танках Т-62МВ
16
В Германии начали эксперимент с лазером, который поможет создать и обнаружить темную материю
3
ВС РФ ночью нанесли массированный ракетный удар по складам боеприпасов ВСУ
3
Илону Маску разрешили провести испытания мозговых имплантов на людях
2
Ethereum (ETH) держится лучше BTC, несмотря на падение рынка
+
Испытания доработанного с учётом опыта СВО автомата АК-12 завершатся уже в следующем месяце
3

Популярные статьи

Почему радиолампы, производимые в СССР с 1919 года, до сих пор незаменимы в оборонке, космосе и быту
40
Пилот ВВС Индии рассказал о МиГ-25 Foxbat, предшественнике МиГ-31 и о том, как он громил врагов
5
Тестирование золотого GeForce'а, или что лучше для видеопамяти - объём или шина
144
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
18
Краткое тестирование в игре Scars Above
3
Все, что известно о перспективной Sony PlayStation Project Q
19
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Fallout: New Vegas - Ultimate Edition
7
PlayStation Showcase: нет, я не плачу - это просто дождь
13
Тайвань пытается укрыться от Китая под “ядерным зонтиком” США
9
New York Times: Китай "скрытно атакует" военно-морские базы США на острове Гуам
1

Сейчас обсуждают

דוד שפירו
22:17
Вы заплатите! За бандитам надо отвечать. Получат репутации от России.
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
От LoL до KeK один шаг
22:15
КГ/АМ Сравнение теплого с мягким в разных условиях, настройках, сценах, ОС и т.д. И да, твой "волшебный" 4790к опять у тебя победил всех и вся, особенно картинки из интернета)))
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
דוד שפירו
22:15
А что он предлагает? Сдаться Путину? Сталин в о вторую мировую то же набрал долгов. Ну и что? Россия заплатит.
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
32Влад32
22:15
В рамках 1991 года говоришь? Верните все памятники Ленину, КП Украины, все памятники героям ВОВ, уберите памятники Бандере, запретите профашистские организации, напишите правду в учебниках истории, сд...
В МИД РФ объяснили, при каких условиях возможно мирное урегулирование на Украине
Алексей Козлов
22:15
Samsung a73 стоит 29990 в некоторых магазинах РФ. A54 мусор, pixel 6a выше Samsung A серии.
Новый Samsung Galaxy A54 сравнили с Google Pixel 6a
Listoman
22:10
Продажам 2 дня - худшие продажи за 23 год🤣
RTX 4060 Ti оказалась худшей видеокартой 2023 года по продажам - впереди даже RX 7600
32Влад32
22:10
Не всегда. А вскоре после распада СССР.
В Запорожской области сообщают о готовности ВСУ пойти в наступление в течение ближайшей недели
Имя
22:10
пятикратный прирост по 0.1фпс у 10400 вместо 12700k, не ну если там встройка у 12700к и это в видеокартозависимой игре, а у 10400 отдельная 3080ti, то как бы встройка слабее в два раза или сколько там...
Как горе-сборщики унижают производительность актуального железа
Arsik Kats
22:10
Во тупые русске фaшиcьы. Вас скоро разделят, как германию после войны, а вы все смотрите, что там у них
Бельгийский исследователь: Украина будет десятилетиями платить по западным долгам
32Влад32
22:09
Конфисковывать имущество, оставив только самое необходимое. Вот пусть начинают жизнь заново. Так сказать - поближе к народу будут.
В Госдуме предложили прощать иноагентов, которые раскаялись и подтвердили раскаяние помощью армии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем