Разработчики хотят сделать уникальную игру на годы вперёд.

Предвкушение релиза GTA 6 продолжает расти с каждым днем даже без каких-либо обновлений. Похоже, что игроков ожидает необыкновенная игра с открытым миром, не похожая ни на что из того, что мы видели за последние годы.

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В недавнем эпизоде подкаста Good Time Show генеральный директор Take-Two Штраус Зельник рассказал о проблемах, с которыми столкнулась Rockstar Games при создании шестой части серии. Зельник подчеркнул, что игра должна быть уникальной и новаторской, но при этом отражать суть Grand Theft Auto. Он отметил стремление Rockstar Games к совершенству при решении этой сложной задачи.

Эти заявления интригуют, особенно если учесть, что просочившиеся в сеть кадры геймплея GTA 6, сделанные в прошлом году, на первый взгляд не сильно отличаются от предыдущих частей. Если просочившиеся кадры не являются репрезентативными для конечного продукта, это заставляет задуматься о том, что Зельник намекнул на нечто совершенно беспрецедентное.

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В настоящее время подробностей о GTA 6 почти нет, кроме подтверждения того, что она находится в разработке. Слухи говорят о возможном позднем релизе в следующем году, но не исключено, что он может быть отложен до начала 2025 года. Объявление о сроках выхода может быть не за горами, поскольку сотрудники Rockstar Games вернулись в офис после пандемии.