Завтра состоится релиз игры The Lord of the Rings: Gollum и, похоже, что топовый графический процессор NVIDIA RTX 4090 способен работать в игре на плавной скорости 48 кадров в секунду, обеспечивая потрясающие визуальные эффекты нативного разрешения 4K, улучшенные с помощью трассировки лучей.
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Для тех, кто не знаком с техническими деталями, Daedalic Entertainment интегрировала в игру технологию трассировки лучей, чтобы повысить качество изображения за счет улучшения отражений и теней. Кроме того, игра будет поддерживать DLSS 3 с самого начала, повышая тем самым производительность и визуальную точность.
NVIDIA рассказала о возможностях своего GPU RTX 4090, который может похвастаться способностью достигать 48 кадров в секунду в нативном разрешении 4K с включенной трассировкой лучей. Второй по мощности GPU компании, RTX 4080, способен поддерживать в среднем 30 кадров в секунду при том же разрешении с включенной трассировкой лучей.
По сути, ПК-геймерам, желающим насладиться захватывающими впечатлениями от этой игры в разрешении 4K, необходимо использовать DLSS 2 или DLSS 3, как рекомендует NVIDIA, для обеспечения плавной частоты кадров. В ином случае картинка будет немного "хромать".