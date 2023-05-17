Как будет продвигаться сотрудничество, пока неизвестно.

NVIDIA находится на пороге выхода в новый сегмент рынка, стремясь оспорить доминирование Qualcomь. Сообщается, что NVIDIA сотрудничает с MediaTek для разработки флагманских мобильных устройств следующего поколения. Это партнерство означает, что NVIDIA выходит за рамки высокопроизводительных GPU для настольных ПК и центров обработки данных, осваивая новые территории.

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Согласно отчету, грядущий мобильный процессор будет предлагать расширенную поддержку искусственного интеллекта и игр. NVIDIA обладает необходимыми технологиями и ресурсами, чтобы в точности удовлетворить требования MediaTek в этом амбициозном начинании. Примечательно, что разрабатываемая архитектура будет интегрирована не только в мобильные телефоны, но и в ноутбуки с Windows, использующие архитектуру Arm.

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Источники в отрасли ожидают, что флагманский мобильный процессор следующего поколения от MediaTek будет оснащен GPU NVIDIA уже в 2024 году. Сотрудничество MediaTek и NVIDIA будет направлено не только на совместную разработку платформ для мобильных телефонов с целью улучшения ИИ и игровых возможностей, но и на разработку продуктов на платформе Windows.