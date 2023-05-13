В компании поняли, что бюджетным моделям не хватает памяти.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

<b>3070 Gigabyte за 40</b> с началом в Регарде

Компания NVIDIA готовит к выпуску еще одну версию своей видеокарты GeForce RTX 4060. Этот новый вариант, известный как RTX 4060, будет оснащен 16Gb памяти, согласно данным VideoCardz. Интересно, что, как утверждается, его энергопотребление будет немного выше, чем у варианта с 8Gb памяти.

реклама

Ранее сообщалось, что NVIDIA планирует выпустить три модели GeForce RTX 4060: GeForce RTX 4060 8Gb, GeForce RTX 4060 Ti 8Gb и GeForce RTX 4060 Ti 16Gb. Однако теперь появилась информация, что будет и четвертая модель – GeForce RTX 4060 16Gb. Эти четыре потенциальные версии являются весьма ожидаемыми и, вероятно, станут одними из самых популярных видеокарт серии Ada Lovelace.

Интригует то, что GeForce RTX 4060 16Gb будет использовать графический процессор AD106-351, в то время как GeForce RTX 4060 8Gb будет оснащена AD106-350, что предполагает небольшую разницу между этими двумя моделями. Обе карты, вероятно, будут оснащены 3072 ядрами CUDA и 128-битным интерфейсом шины.

Позиционирование GeForce RTX 4060 16Gb в линейке продуктов NVIDIA еще предстоит выяснить. Разумно предположить, что эта модель будет позиционироваться выше GeForce RTX 4060 Ti 8Gb, запуск которой ожидается в конце текущего месяца.

рекомендации RTX 4080 дешевле 100тр - цена рухнула Дешевая 4070 MSI - надо брать 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Если эти два варианта будут одинаковы по цене, геймерам придется решать, нужны ли им дополнительные 8Gb памяти для любимых игр или они предпочтут более высокую производительность GPU с 4352 ядрами CUDA.