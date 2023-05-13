Компания NVIDIA готовит к выпуску еще одну версию своей видеокарты GeForce RTX 4060. Этот новый вариант, известный как RTX 4060, будет оснащен 16Gb памяти, согласно данным VideoCardz. Интересно, что, как утверждается, его энергопотребление будет немного выше, чем у варианта с 8Gb памяти.
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Ранее сообщалось, что NVIDIA планирует выпустить три модели GeForce RTX 4060: GeForce RTX 4060 8Gb, GeForce RTX 4060 Ti 8Gb и GeForce RTX 4060 Ti 16Gb. Однако теперь появилась информация, что будет и четвертая модель – GeForce RTX 4060 16Gb. Эти четыре потенциальные версии являются весьма ожидаемыми и, вероятно, станут одними из самых популярных видеокарт серии Ada Lovelace.
Интригует то, что GeForce RTX 4060 16Gb будет использовать графический процессор AD106-351, в то время как GeForce RTX 4060 8Gb будет оснащена AD106-350, что предполагает небольшую разницу между этими двумя моделями. Обе карты, вероятно, будут оснащены 3072 ядрами CUDA и 128-битным интерфейсом шины.
Позиционирование GeForce RTX 4060 16Gb в линейке продуктов NVIDIA еще предстоит выяснить. Разумно предположить, что эта модель будет позиционироваться выше GeForce RTX 4060 Ti 8Gb, запуск которой ожидается в конце текущего месяца.
Если эти два варианта будут одинаковы по цене, геймерам придется решать, нужны ли им дополнительные 8Gb памяти для любимых игр или они предпочтут более высокую производительность GPU с 4352 ядрами CUDA.