Это произошло из-за санкций США.

Эксклюзивный для Китая графический процессор NVIDIA A800 появился в продаже по ошеломляющей цене в $15 000 или 100 000 юаней. Это произошло после того как США наложили технологический запрет на Китай, ограничив компании вроде NVIDIA в продаже своих передовых чипов. Чтобы соответствовать этим правилам, NVIDIA создала урезанную версию своих графических процессоров A100 и H100 и представила их на рынке как A800 и H800 соответственно. A800 использует архитектуру GPU Ampere и пользуется большим спросом благодаря своим исключительным возможностям в работе с ИИ, которые особенно полезны в таких приложениях, как ChatGPT.

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По данным MyDrivers, NVIDIA подняла цену на чип A800 из-за его популярности в Китае. Теперь стоимость A800 в два раза выше той, которую большинство людей заплатили за сервер общего назначения предыдущего поколения.. Графический процессор A800 имеет меньшую пропускную способность и более скромные возможности масштабирования по сравнению с A100. SXM-вариант A800 масштабируется только на 4-8 GPU, тогда как графические процессоры A100 SXM позволяют использовать до 16 GPU.

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Поскольку спрос на GPU растет, ожидается, что в ближайшие месяцы цены поднимутся, а NVIDIA переключит свое производство на более новый GPU H100. Графический процессор H100 продается по цене почти $40 000 и вполне вероятно, что стоимость H800 в Китае будет постепенно приближаться к $50 000.