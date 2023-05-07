Облегченная версия Windows 11, известная как Tiny11, была разработана для пользователей, которым не нужны все возможности и функции стандартной ОС. Tiny11 не только предназначена для работы на старых системах, но и устраняет раздутость и беспорядок, которые обычно ассоциируются со стандартной Windows 11. Благодаря своему маленькому размеру Tiny11 вызвала интерес у пользователей, которые попробовали запустить ее на различном оборудовании.
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Как можно судить по данным Reddit, пользователь с ником NTDEV успешно загрузил всю ОС Tiny11 на VRAM графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop с 4Gb памяти. Несмотря на использование того же пула памяти, что и ОЗУ, ОС работала плавно и демонстрировала впечатляющую производительность хранения данных: последовательное чтение до 1960 МБ/с и запись до 2497 МБ/с.
Хотя для работы ОС требуется 2Gb памяти, запуск системы от VRAM может создать нагрузку на пул видеопамяти, что сделает ее непригодной для запуска игр или выполнения других задач. Однако для повышения производительности пользователи могут использовать GPU более высокого класса с более широким интерфейсом шины.