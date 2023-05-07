Некоторые функции из неё были вырезаны.

Облегченная версия Windows 11, известная как Tiny11, была разработана для пользователей, которым не нужны все возможности и функции стандартной ОС. Tiny11 не только предназначена для работы на старых системах, но и устраняет раздутость и беспорядок, которые обычно ассоциируются со стандартной Windows 11. Благодаря своему маленькому размеру Tiny11 вызвала интерес у пользователей, которые попробовали запустить ее на различном оборудовании.

реклама

Как можно судить по данным Reddit, пользователь с ником NTDEV успешно загрузил всю ОС Tiny11 на VRAM графического процессора NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop с 4Gb памяти. Несмотря на использование того же пула памяти, что и ОЗУ, ОС работала плавно и демонстрировала впечатляющую производительность хранения данных: последовательное чтение до 1960 МБ/с и запись до 2497 МБ/с.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке 3070 Gigabyte за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Хотя для работы ОС требуется 2Gb памяти, запуск системы от VRAM может создать нагрузку на пул видеопамяти, что сделает ее непригодной для запуска игр или выполнения других задач. Однако для повышения производительности пользователи могут использовать GPU более высокого класса с более широким интерфейсом шины.