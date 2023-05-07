Такого пока что не сделали нигде в мире.

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4 мая в Пекине был проведен первый в мире успешный эксперимент по инвазивному интерфейсу "мозг-машина" на приматах. В ходе эксперимента было достигнуто управление механической рукой с помощью интерфейса "мозг-машина" в мозге обезьяны, что вывело китайские нейронные технологии на передовые позиции в международном сообществе.

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Технология интерфейса "мозг-машина" может преобразовывать сигналы ЭЭГ в команды управления, тем самым помогая пациентам с двигательными нарушениями (такими как инсульт, ALS и т.д.) взаимодействовать с внешними устройствами и улучшать/упрощать качество их жизни. Однако предыдущие эксперименты по инвазивному интерфейсу были связаны с высоким уровнем травматизма, а неинвазивные интерфейсы подвержены негативным эффектам, что приводит к плохой долгосрочной стабильности сигнала.

Интерфейс "мозг-машина", разработанный командой профессора Дуана, преодолевает эти ограничения, прикрепляя датчики ЭЭГ к стенке кровеносного сосуда обезьяны с помощью хирургической операции, что позволяет получать сигнал прямо из черепа. По сравнению с традиционными методами, эта технология обеспечивает баланс между безопасностью и стабильностью сигнала.

После окончания операции инвазивные сигналы ЭЭГ примата были успешно получены и идентифицированы, что позволило добиться активного управления механической рукой.

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По словам профессора Дуана, результаты исследования, проведенного на приматах, позволят продвинуть технологию от лабораторных условий до клинического применения. Это будет способствовать модернизации медицинской промышленности и поможет создать национальный бренд медицинского оборудования высшего класса благодаря сочетанию медицины и инженерии.