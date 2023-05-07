4 мая в Пекине был проведен первый в мире успешный эксперимент по инвазивному интерфейсу "мозг-машина" на приматах. В ходе эксперимента было достигнуто управление механической рукой с помощью интерфейса "мозг-машина" в мозге обезьяны, что вывело китайские нейронные технологии на передовые позиции в международном сообществе.
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Технология интерфейса "мозг-машина" может преобразовывать сигналы ЭЭГ в команды управления, тем самым помогая пациентам с двигательными нарушениями (такими как инсульт, ALS и т.д.) взаимодействовать с внешними устройствами и улучшать/упрощать качество их жизни. Однако предыдущие эксперименты по инвазивному интерфейсу были связаны с высоким уровнем травматизма, а неинвазивные интерфейсы подвержены негативным эффектам, что приводит к плохой долгосрочной стабильности сигнала.
Интерфейс "мозг-машина", разработанный командой профессора Дуана, преодолевает эти ограничения, прикрепляя датчики ЭЭГ к стенке кровеносного сосуда обезьяны с помощью хирургической операции, что позволяет получать сигнал прямо из черепа. По сравнению с традиционными методами, эта технология обеспечивает баланс между безопасностью и стабильностью сигнала.
После окончания операции инвазивные сигналы ЭЭГ примата были успешно получены и идентифицированы, что позволило добиться активного управления механической рукой.
По словам профессора Дуана, результаты исследования, проведенного на приматах, позволят продвинуть технологию от лабораторных условий до клинического применения. Это будет способствовать модернизации медицинской промышленности и поможет создать национальный бренд медицинского оборудования высшего класса благодаря сочетанию медицины и инженерии.