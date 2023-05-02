Первые комплекты разработчика будут отправлены в ближайшее время.

Согласно данным известного инсайдера Тома Хендерсона, компания Sony разрабатывает PlayStation 5 Pro и вскоре будет распространять комплекты для разработки высококлассной консоли среди тестировщиков игр. Ранее в марте Хендерсон сообщил, что Sony работает над моделью PS5 Pro, которая, как ожидается, будет выпущена в конце 2024 года. Однако никакой другой информации о модели, о которой ходили слухи, тогда предоставлено не было. В своей недавней статье на Insider Gaming Хендерсон подтвердил, что PlayStation 5 Pro действительно на 100% находится в разработке, и в ближайшие месяцы наборы разработчиков будут отправлены сторонним студиям. Сроки выхода PS5 Pro по-прежнему остаются в районе 4 квартала 2024 года.

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Хотя компания Sony пока не подтвердила ни одно из новых аппаратных средств PlayStation, Хендерсон в прошлом зарекомендовал себя как надежный источник информации. Помимо модели PS5 Pro, Хендерсон также сообщил, что Sony работает над новым оборудованием, включая портативную консоль Q-Lite и модель PS5 Slim. Однако никаких подробностей об этих новых консолях нет.

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Остается неизвестным, какими техническими характеристиками и функциями будет обладать PS5 Pro. PlayStation 4 Pro, напомним, была анонсирована в 2016 году, спустя три года после выхода обычной модели PS4. Текущие модели PS5, цифровая и дисковая версии, были выпущены в ноябре 2020 года.