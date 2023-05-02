Последнее обновление NVIDIA для партнеров по производству плат подтверждает, что даты выхода графических процессоров GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti еще не определены. Компания планирует запустить GeForce RTX 4060 Ti к концу мая.
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Как сообщается, процесс запуска GeForce RTX 4060 Ti уже начался, включая представление списков прессы/инфлюенсеров. Однако карты еще не были отправлены в массовое производство, что может объяснить отсутствие новой информации относительно первых изображений или утечек спецификаций.
Интересно, что GeForce RTX 4060 Ti будет использовать ту же печатную плату, что и GeForce RTX 3060 Ti. Это потенциально может привести к удешевлению карт, поскольку охлаждение, подходящее для GeForce RTX 3060 Ti, должно подойти и для аналогичных чипов нынешнего поколения. Обычная GeForce RTX 4060, похоже, получит новую плату под названием PG173.
Стоит отметить, что NVIDIA не раскрыла никакой информации о ценах для партнеров по производству плат, поэтому любые прогнозы по этой теме являются спекулятивными. Однако использование более старой платы PG190, ограничение спецификации памяти 128-битной шиной и PCIe Gen4 до восьми дорожек может указывать на то, что пользователи наконец-то будут иметь дело с действительно бюджетной видеокартой Ada Lovelace.