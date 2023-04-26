В конце этого года компания Apple планирует представить модели iPhone 15 и iPhone 15 Pro со значительными обновлениями. Ожидается, что грядущие модели iPhone 15 Pro будут оснащены новейшими чипсетами Apple A17 Bionic, изготовленными по 3-нм техпроцессу TSMC. В стандартных моделях может использоваться тот же чип, что и в текущих iPhone 14 Pro. По слухам, стоимость производства моделей iPhone 15 Pro может увеличиться минимум на 20%, а стандартных моделей iPhone 15 – на 12%. Поэтому возникает вопрос, будет ли Apple повышать цены на эти модели, чтобы сохранить маржу прибыли.
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Ранее сообщалось, что TSMC сталкивается с трудностями в удовлетворении спроса Apple на 3-нм чипы. Ожидается, что эти чипы повысят производительность и увеличат время автономной работы устройств благодаря меньшему энергопотреблению. Утечка в Twitter показала, что увеличение стоимости производства новых моделей iPhone связано с повышением затрат TSMC на создание чипов. Это, наряду с проблемами в производстве и увеличением стоимости материалов и операций, может привести к росту себестоимости производства линейки iPhone 15 на 20 и более процентов.
При таком сценарии Apple может переложить увеличение стоимости производства на конечного покупателя или принять другие меры для минимизации затрат.
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