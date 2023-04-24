С 2011 года технологии сильно продвинулись.

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Последние версии The Elder Scrolls V: Skyrim выходили на нескольких консолях в течение многих лет, но они не сильно отличаются от оригинальной игры. Недавно в сети появилось видео, в котором показано воссоздание культового места игры, города Вайтран, однако при перерисовке использовались впечатляющие возможности нового движка Unreal Engine 5. В этой версии города сделана попытка сохранить верность истории серии и обеспечить надлежащий масштаб, в результате чего у авторов получился невероятно красивый мир, который действительно кажется огромным, как и задумывалось разработчиками в 2011 году.

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Хотя технологии компьютерной графики значительно продвинулись вперед с момента выхода игры более 11 лет назад, разработка игр подобного масштаба и сюжета с тех пор прекратилась. Однако модеры продолжают выпускать новые функции и визуальные улучшения для The Elder Scrolls V.

Пару недель назад, например, появился мод под названием NVIDIA DLSS 3, цель которого – предоставить игрокам возможность играть в TES V с высоким разрешением и оптимальной производительностью. Этот мод показывает многообещающие результаты, поскольку он удваивает частоту кадров по сравнению с обычным DLSS без Frame Generation.

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The Elder Scrolls V: Skyrim доступна на широком спектре разных устройств, включая ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Xbox 360 и даже Nintendo Switch.

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