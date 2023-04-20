Производительность на уровне GeForce RTX 3070.

Компания NVIDIA представила видеокарту RTX 4000 SFF Ada Generation, которая обладает производительностью, сравнимой с GeForce RTX 3070, но при этом потребляет всего 70W. Низкопрофильная плата предназначена для установки практически в любой настольный компьютер, что делает её довольно универсальным решением. Однако она дороже, чем GeForce RTX 4080, поскольку её целевая аудитория – профессиональные пользователи и энтузиасты. Плата доступна для покупки по цене в $1 444.

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Это миниатюрное решение оснащено графическим процессором NVIDIA AD104 с 6144 активными ядрами CUDA и 20Gb памяти GDDR6 ECC, подключенной к GPU через 160-битный интерфейс. Она обеспечивает пиковую производительность в 19,2 TFLOPS, что аналогично GeForce RTX 3070. Карта особенно полезна для профессионалов и исследователей ИИ благодаря высокой конфигурации памяти.

Кроме того, RTX 4000 SFF Ada может похвастаться пиковой RT-производительностью в 44,3 TFLOPS. Она поставляется с профессиональными драйверами и поддержкой специализированного ПО ISV, а также с 3-контактным разъемом mini-DIN для вывода стереоскопического 3D и возможностью Frame Lock для приложений с несколькими дисплеями.

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Хотя она не такая мощная, как недавно представленная GeForce RTX 4070, RTX 4000 SFF Ada – это карта, предназначенная для компактных систем, в которых приоритетом является низкое энергопотребление, а не максимальная производительность. Ожидается, что цены и доступность карты улучшатся в ближайшем будущем по мере её распространения.