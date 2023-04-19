И это всё ещё слишком много для карты начального сегмента.

По слухам, ожидаемое появление видеокарты GeForce RTX 4060 Ti в мае уже не за горами, и по мере приближения конца апреля начали появляться первые слухи о её цене. Инсайды указывают на потенциальную стоимость в $450, что всего на $50 больше, чем у GeForce RTX 3060 Ti предыдущего поколения. Таким образом, речь идет лишь о небольшом повышении цены.

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Эта информация исходит от источников, связанных с каналом Red Gaming Tech, который ранее правильно сообщил о рекомендованной стоимости в $599 для недавно выпущенной GeForce RTX 4070.

Ожидаемая производительность GeForce RTX 4060 Ti немного выше, чем у GeForce RTX 3070, цена которой составляла $499. Учитывая, что GeForce RTX 4070 предлагает производительность уровня GeForce RTX 3080 при цене на $100 меньше, снижение стоимости на $50 кажется вполне логичным исходом.

В видеоролике о ценах также говорится о том, что стоимость GeForce RTX 4060 Ti по мере приближения к дате выхода может упасть до $400.

На данный момент предполагается, что GeForce RTX 4060 Ti будет работать на GPU AD106: у видеокарты будут 4352 ядра CUDA. Тактовая частота в Boost составит около 2535 МГц, но ожидается, что в реальных сценариях она будет ещё выше, как это часто случается.

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Настоящей проблемой для GeForce RTX 4060 Ti является ограничение в 8Gb видеопамяти. Как и GeForce RTX 4070, она будет иметь значительный объем кэша L2, прикрепленного к самому GPU, что поможет сохранить пропускную способность, учитывая 128-битную шину памяти.